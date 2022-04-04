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即市新聞

04/04/2022 09:39

【聚焦人幣】中美利差創逾三年低，官媒：不改人幣避險和投資屬性

　　《經濟通通訊社４日專訊》隨著中美貨幣政策分化，中美利差快速收窄，近期外資流出中國
市場現象「肉眼可見」。官媒《經濟日報》周六（２日）發表時評文章為人民幣「護航」。文章
認為，除了利差，影響跨境資本流動的因素還有經濟增長預期、資產安全性和匯率穩定性等。目
前人民幣資產兼具安全性、收益性和流動性，中美利差收窄不會從根本上逆轉人民幣資產的避險
和投資屬性，人民幣資產前景依然向好。
　　這篇名為《如何看待近期中美利差持續收窄》文章稱，經濟強則貨幣強，中美利差收窄並不
改變人民幣資產的長期吸引力。應當看到，起決定性作用的仍主要是中國經濟基本面、金融市場
深度以及制度建設等長期因素。
　　不過文章也表示，考慮到當前國內疫情多點散發，經濟社會發展面臨不小壓力，國內貨幣政
策仍需保持定力。隨著中美利差安全墊變薄，美債利率對中債利率的溢出效應可能會更為明顯，
加劇跨境資本流動。

＊按既定節奏推進金融市場高水平開放＊

　　因此，需要金融監管部門強化跨境資本流動宏觀審慎管理，積極防範化解相關風險。同時，
按照既定節奏推進金融市場高水平開放，樹立中國開放的預期和政策信譽，則外資流入國內市場
的長期趨勢不會發生根本性改變。此外，人民幣匯率雙向波動、彈性增加，有助於吸收內外部衝
擊，及時釋放市場壓力，避免單邊預期積累，即提高匯率彈性也能更好抵御資本流動衝擊。
　　中美１０年國債利差日前曾收窄至３０個基點（基點）左右，創下逾３８個月新低；按中美
１０年公債指標利率、最新買賣均值計算，最新利差近４２ｂｐ。（ｗｌ）

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