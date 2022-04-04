【中概焦點】中概股命運仍撲朔迷離，分析料部分從美退市無可避免

《經濟通通訊社４日專訊》中美兩國就上市公司審計問題斡旋多年但毫無進展，進入今年３

月，隨著美方開始落實具體行動，陸續將不符合要求的中國公司列入撤銷上市風險清單，給相關

企業設下的退市「死限」，此舉引發中概股連爆多輪小股災。中國方面最新釋出善意，中證監擬

修訂境內企業赴境外上市相關保密和檔案管理規定，並為開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作

提供便利。據《路透》引述分析人士稱，中國正積極主動做出讓步以符合美國監管要求，惟主動

權仍掌握在對方手中。有市場人士認為，部分中概股最終從美國退市的命運或無可避免，但地緣

博弈會給中方帶來更多談判空間。



＊中概股難全盤退市，港股和Ａ股容量有限＊



華西證券財富管理部的鄭梓淳表示，中概股全部回來對港股和Ａ股流動性的衝擊太大，目前

來看全球只有美股能夠容得下這些公司，中國公司真的全部回到香港或者到Ａ股來上市的話，這

個盤子根本接不下，所以中國肯定會盡全力去想辦法，不讓那些公司到退市的那一步，所以必要

的讓步肯定是得做的。

交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝認為，這也並不算是誰在讓步，畢竟中概股在對方的

市場上市，這是一個合規的要求，「如果來中國市場上市，可不也得遵守中國市場的規則」。洪

灝也認為，中概股全盤從美國退市的概率非常低。因為美國在中概股里也有股權且很大，「所以

它也不可能自己搬著石頭砸自己的腳」。



＊中國拋橄欖枝或屬權宜之計，已做最壞準備＊



不過，上海一位資深投資人士則認為，雖然中國還在尋求一個合作共贏點，但那些在海外上

市的中國科技公司回歸香港和內地上市的大趨勢是不會變的，因為中國也在打造全球的金融港灣

。他認為，中國國內的監管機構已經為了最壞的情況做好準備了，因此中概股從美國退市是遲早

的事情。

至於如何解讀中國仍在向美方「拋橄欖枝」的意圖，上述滬上投資人士稱，中概股３月的那

波大跌構成了流動性危機，之後港股挺不住進而傳導至Ａ股，所以當時如果在那個位置上不宣布

進行一個（監管）合作之類的，國家不出來（發聲），Ａ股很可能再面臨２０１５年這樣的股災

。

中國證監會網站發布新聞稿，對逾１０年前發布的《關於加強在境外發行證券與上市相關保

密和檔案管理工作的規定》修訂徵求意見，明確境外監管機構在中國境內進行調查取證或開展檢

查的應當通過跨境監管合作機制進行，中證監等依據雙多邊合作機制提供必要的協助。（ｗｌ）



