《海納智見－荀玉根》首季報告前瞻：哪些領域業績向好？

《海納智見》「四月決斷」是 Ａ 股一種常見的現象，這是因為 ４ 月之後，首季宏觀

資料逐步公局，微觀企業的年報及首季報告也開始披露，入春後基本面逐步明朗，全國兩會完結

，宏觀政策形勢也更明朗，因此投資者可以做出更明確的判斷。本文從宏觀、中觀和微觀資料出

發，尋找 Ｑ１ ２２ 業績表現可能較好的行業，為投資者當前的投資決策提供更加前瞻的參

考。



＊工業企業利潤的映射＊



１－２ 月上游能源原材料行業利潤快速增長，部分高端製造和下游消費利潤增速有所提升

。 整體來看，１－２ 月全國規模以上工業企業實現利潤總額 １１５７５﹒６ 億元，同比

增長 ５﹒０％，較去年 １２ 月回升 ０﹒８ 個百分點，主要是由上游的能源原材料行業

貢獻。從大類行業看，１－２ 月採礦業實現利潤總額 ２３３５﹒７ 億元，同比增長

１３２﹒０％，製造業實現利潤總額 ８７５９﹒２ 億元，下降 ４﹒２％，電力、熱力、燃

氣及水生產和供應業實現利潤總額 ４８０﹒７ 億元，下降 ４５﹒３％。從細分行業看，上

游能源原材料行業利潤加快增長，由於上游原材料漲價等原因；中低端製造行業利潤增速普遍下

滑，但部分高端製造增速依然在提升；受新年節日等因素推動，部分基本生活類消費品行業利潤

增長較快。此外，資源再利用行業受益於碳中和政策推進而提升。



＊已披露業績中的線索＊



２１ 年年報顯示資源品和先進製造板塊的部分行業上市公司業績增速較快。資源品行業

２１ 年年報盈利表現較為亮眼，其中有色金屬、交通運輸、石油石化、鋼鐵板塊業績增速較快

；其次，先進製造相關行業前景依然向好，其中電力設備、電子、國防軍工板塊業績增速較快。

此外，部分消費行業盈利增速也相對較快，其中紡織服飾、美容護理、食品飲料板塊業績增速較

快。２２ 年首季資源品和先進製造板塊盈利有望延續高增長的趨勢。Ｑ１ ２２ 上游原材料

和中游部分先進製造行業的業績有望延續上年的快速增長趨勢，其中基礎化工、電力設備、石油

石化、國防軍工、有色金屬板塊業績增速較快。



＊行業高頻數據的指引＊



「雙碳」目標下傳統高耗能產業受到限制，去年以來上游資源品價格出現大幅上漲，而今年

在俄烏局勢的催化下，以原油為代表的國際大宗商品價格進一步攀升，受益行業包括煤炭、有色

、石化。在 １－２ 月快遞業務量增長和單票收入提升的推動下，快遞行業上市公司Ｑ１

２２ 業績有望實現快速增長，同時集中度提高有利於龍頭公司。光伏裝機和出口大增背景下，

光伏產業鏈上游的光伏矽片、元件等材料的製造商以及下遊的光伏運營商 Ｑ１ ２２ 業績有

望高速增長；與此同時，今年以來新能源汽車前景依然高漲，在新能源汽車銷量的帶動下，動力

電池裝車量也隨之大增，新能源汽車產業鏈 Ｑ１ ２２ 業績有望維持較快增速，電力設備行

業有望受益。碳中和背景下資源回收量得以加快增長，而今年以來回收資源價格上漲也有利於回

收產業鏈上市公司 Ｑ１ ２２ 業績提升。疫情反覆背景下，電子商貿相關上市公司首季銷售

有望明顯增長，對首季業績有正向貢獻。穩增長政策下新基建加快建設，２２ 年數碼經濟投資

規模有望擴大。



風險提示：資料不全面產生的偏誤，國內外宏觀政策收緊。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀

玉根》



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