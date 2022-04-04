《融天納地－溫天納》再談內地就業市場新變化

《融天納地》參考近期內地人口數據，部分大城市人口呈現縮減，與此同時，若干新一線城

市人口卻明顯上升。近年，北京落戶政策呈現放鬆，不過生活成本高昂，對北京人口產生縮減壓

力。另外，在２９個重點城市中，天津人口減少最多，主因天津經濟優勢略減，吸引力削減。



在２９個重點城市中，人口增長數量最多的是成都及杭州，內地新一線城市人口流入趨勢明

顯。不難看出，內地新一線城市不斷推出人才引進計劃，明顯刺激人口流入。參考內地招聘數據

，去年應屆生工作申請所涉一線和新一線城市分別佔比約為３８％及３６％。觀察佔比變動趨勢

，一線城市對畢業生吸引力逐年降低，新一線城市佔比逐年上升，開始接近一線城市，對應屆生

吸引力持續上升。對於在一線城市工作的職場人士而言，逾５１％的職場人士表示希望到新一線

城市發展，主要存在較多的發展機會，而人才引進政策亦較為積極。當中，杭州、成都、蘇州、

武漢、南京為熱門選擇，職位供應亦較強，職場供需兩強。



目前社會呈現老齡化少子化，而人口持續流入城市。不過，如筆者在上周四經濟通中環人欄

目所論述，招聘難與就業難亦同步出現。參考內地統計，去年內地農村外出務工人員約１﹒７億

人，仍未達到疫情前水平。在疫情後經濟復甦期，農民工收入增長速度低於ＧＤＰ增長速度，生

活壓力明顯增加。與此同時，５０歲以上農民工佔比增長明顯，佔比高達２６﹒４％，高齡農民

工超過４５００萬。



高齡農民工若無一技之長，就業挑戰明顯。此外，今年應屆高校畢業生規模預計１０７６萬

人，同比增加１６７萬，規模和增長量均創歷史新高。疫情對就業的影響存在，目前職場需求並

不確定，就業形勢嚴峻。



不過，機遇仍在。數字經濟產業近期雖有短線解聘潮，但中長線而言，數字經濟前景正面，

有效打通生產、消費、分配和流通環節，讓供應與需求更精準搭配。就業市場將持續優化及開放

，效率、動力、品質的改革將帶來大量新職業列別，創造大量新工作崗位與就業機會，當中電子

商務、內容行銷、軟體發展和工程需求將會持續轉強。



針對就業結構性錯配，必須處理好就業崗位需求與勞動力供應之間的配，政府需要透過加？

勞動力技能培訓，讓勞動力適應經濟轉型的變化。另外，政府需要完善失業者社會保障機制，擴

大失業人員培訓、失業救濟、失業保險等保障，將職場缺口補上，促進就業市場發展。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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