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即市新聞

04/04/2022 14:16

《匯市一周－徐惠芳》觀望美國議息、多個官員發言，外幣回軟

　　《匯市一周》至於本周的首要焦點，是聯儲局周三（６日）公布的３月議息紀錄。議息紀錄
可能揭示有貨幣政策決定權的聯儲局官員，對於收縮資產負債表（縮表）的路線圖，聯儲局上月
議息後，只表示５月將就縮表作出決定。
　
　　本周，多位聯儲局官員將發表的講話，周二（５日）發言的聯儲局理事布雷納德（Ｌａｅｌ
　Ｂｒａｉｎａｒｄ）及紐約聯儲銀行總裁威廉斯（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ）；周三有費
城聯儲銀行總裁哈克（Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｈａｒｋｅｒ）；周四有聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德
（Ｊａｍｅｓ　Ｂｕｌｌａｒｄ）、亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Ｒａｐｈａｅｌ　
Ｂｏｓｔｉｃ）及芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｅｖａｎｓ），而威廉斯也會
再度發言。
　
　　俄羅斯自２月２４日入侵烏克蘭以來，美元一直吸引避險資金流入，３月美元累計升
１﹒７％左右，今年第一季的升幅在２﹒８％附近。美國總統拜登表示，從５月開始，每天將從
戰略儲備中釋放１００萬桶原油，將實施六個月。這引起了市場避險反應，拖累股市，打擊對風
險敏感的商品貨幣。
　
　　美國３月就業報告中，ＡＤＰ私人職位報告由２月４７﹒５萬縮減至４５﹒５萬，３月非農
就業數據由２月６７﹒８萬縮減至４３﹒１萬。３月失業率則下降至３﹒６％，略勝上月
３﹒８％。最新就業數據反映美國勞工市場仍然平穩向好，工資繼續增長或引起通脹上升。美國
將公局３月ＣＰＩ數據結果，可預視美國通脹狀況。
　
　　因應通脹上升和加息步伐，美國短中期國庫債券孳息率分別上揚，最近國庫債券出現孳息率
倒掛現象，市場擔心，跟據過往美國一些經濟數據，或正醞釀經濟衰退發生。
　
　　技術上，美元從近兩年高位回落，突破２０日線，再挑戰前兩周低位９７﹒６８，若美元持
續向上，可望測試９９﹒３８。相反，若走勢持續在２０日線下方，則觀察９７﹒６８重要支持

　
　　美國和日本國債收益率息差擴濶，美元兌日圓一度急升至１２５水平，近七年高位。日本央
行表示，積極回購國債以減輕日圓貶值壓力，上周美元兌日圓由１２５由落至１２１水平。值得
留意本周美國一系列經濟數據和美聯儲官員言論，若刺激美債孳息率趨升，美元兌日圓可再重上
１２５水平，目前重要支持位留意１２０﹒３０。
　
　　俄羅斯總統普京要求外國買家從上周五（１日）起，以盧布支付俄羅斯天然氣，否則將切斷
天然氣供應，普京試圖反擊西方實施的全面制裁。西方企業和政府拒絕任何將天然氣供應合約，
更改為另一種貨幣支付的要求，歐洲買家繼續使用歐元支付。
　
　　歐洲不斷上升的通脹加劇了對加息的預期。歐洲央行首席經濟學家連恩表示，歐元區通脹愈
發有可能穩定在２％左右，但如果烏克蘭戰爭導致前景惡化，央行應該準備好改變路線。歐元現
時在１﹒１０５０水平整固，下方支持１﹒１０００、１﹒０９４０。
《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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