《匯市一周－徐惠芳》觀望美國議息、多個官員發言，外幣回軟

《匯市一周》至於本周的首要焦點，是聯儲局周三（６日）公布的３月議息紀錄。議息紀錄

可能揭示有貨幣政策決定權的聯儲局官員，對於收縮資產負債表（縮表）的路線圖，聯儲局上月

議息後，只表示５月將就縮表作出決定。



本周，多位聯儲局官員將發表的講話，周二（５日）發言的聯儲局理事布雷納德（Ｌａｅｌ

Ｂｒａｉｎａｒｄ）及紐約聯儲銀行總裁威廉斯（Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ）；周三有費

城聯儲銀行總裁哈克（Ｐａｔｒｉｃｋ Ｈａｒｋｅｒ）；周四有聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德

（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）、亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Ｒａｐｈａｅｌ

Ｂｏｓｔｉｃ）及芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｅｖａｎｓ），而威廉斯也會

再度發言。



俄羅斯自２月２４日入侵烏克蘭以來，美元一直吸引避險資金流入，３月美元累計升

１﹒７％左右，今年第一季的升幅在２﹒８％附近。美國總統拜登表示，從５月開始，每天將從

戰略儲備中釋放１００萬桶原油，將實施六個月。這引起了市場避險反應，拖累股市，打擊對風

險敏感的商品貨幣。



美國３月就業報告中，ＡＤＰ私人職位報告由２月４７﹒５萬縮減至４５﹒５萬，３月非農

就業數據由２月６７﹒８萬縮減至４３﹒１萬。３月失業率則下降至３﹒６％，略勝上月

３﹒８％。最新就業數據反映美國勞工市場仍然平穩向好，工資繼續增長或引起通脹上升。美國

將公局３月ＣＰＩ數據結果，可預視美國通脹狀況。



因應通脹上升和加息步伐，美國短中期國庫債券孳息率分別上揚，最近國庫債券出現孳息率

倒掛現象，市場擔心，跟據過往美國一些經濟數據，或正醞釀經濟衰退發生。



技術上，美元從近兩年高位回落，突破２０日線，再挑戰前兩周低位９７﹒６８，若美元持

續向上，可望測試９９﹒３８。相反，若走勢持續在２０日線下方，則觀察９７﹒６８重要支持

。



美國和日本國債收益率息差擴濶，美元兌日圓一度急升至１２５水平，近七年高位。日本央

行表示，積極回購國債以減輕日圓貶值壓力，上周美元兌日圓由１２５由落至１２１水平。值得

留意本周美國一系列經濟數據和美聯儲官員言論，若刺激美債孳息率趨升，美元兌日圓可再重上

１２５水平，目前重要支持位留意１２０﹒３０。



俄羅斯總統普京要求外國買家從上周五（１日）起，以盧布支付俄羅斯天然氣，否則將切斷

天然氣供應，普京試圖反擊西方實施的全面制裁。西方企業和政府拒絕任何將天然氣供應合約，

更改為另一種貨幣支付的要求，歐洲買家繼續使用歐元支付。



歐洲不斷上升的通脹加劇了對加息的預期。歐洲央行首席經濟學家連恩表示，歐元區通脹愈

發有可能穩定在２％左右，但如果烏克蘭戰爭導致前景惡化，央行應該準備好改變路線。歐元現

時在１﹒１０５０水平整固，下方支持１﹒１０００、１﹒０９４０。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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