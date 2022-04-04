《師傅教路－黃瑋傑》柬埔寨宣布毋須再封城，金界首季業務續復甦

《師傅教路》據柬埔寨當地媒體報道，首相洪森已宣布，由於新型冠狀病毒疫苗接種率高，
毋須再如２０２１年般封城。於２０２２年的首３４日，柬埔寨共錄得４１０萬名國內遊客，而
首都金邊是最熱門的勝地。受惠業務環境持續改善，金界控股（０３９１８）今年首季度多個分
部的業務持續復甦，每日平均整體博彩淨收入合共為１０７﹒８萬美元，環比２０２１年第四季
度增長３３﹒４％。
＊ＥＢＩＴＤＡ按季增逾八成，穆迪重申Ｂ１信貸評級＊
按業務分部劃分，大廳賭桌分部的平均每日博彩淨收入為５７﹒２萬美元，環比去年第四季
度的３７﹒５萬美元增長５２﹒５％；電子博彩機分部的平均每日博彩淨收入為２８萬美元，按
季增長１５﹒２％；特選大眾分部平均每日博彩淨收入為２１﹒２萬美元，按季增長１６﹒５％
。根據集團於２０２２年第一季度的初步未經審核綜合管理帳目，期內產生的ＥＢＩＴＤＡ為
６０５０萬美元，按季增長８３﹒３％。
集團的現金及現金等價物由截至２０２１年１２月３１日的１﹒０３億美元增至截至
２０２２年３月３１日的１﹒６３億美元，主要由於營業額持續回升、推行合理化計劃後成本效
益提高及公司管理層作出審慎的現金支出決定所致。信貸評級機構穆迪已於今年２月２３日完成
對集團的年度審閱，儘管去年博彩業信貸評級下調，但鑑於預期集團經營表現復甦、於２０２２
年槓桿比率提升及未來１２至１８個月流動資金良好，穆迪重申給予Ｂ１信貸評級。
＊已打針旅客免隔離入境，直飛金邊航班急增＊
事實上，柬埔寨早自２０２１年１１月１５日起已放寬了對已完成接種疫苗的旅客的隔離要
求，來自該等國家的旅客可「免隔離」入境柬埔寨及返回其本國。柬埔寨同時亦已宣布恢復所有
旅客的落地簽證，並取消在入境前進行聚合酶鏈反應（ＰＣＲ）陰性檢測及入境時進行快速檢測
的要求。隨著眾多東盟成員國的民眾已接種疫苗，愈來愈多國家開始實施免隔離旅遊計劃。於
２０２２年４月１日，每周共有８６班直飛金邊的國際航班，相較２０２２年１月２７日為５８
班，增幅達４８﹒３％，將有利柬埔寨旅遊業持續復甦，從而增加到訪金界控股物業的總人次。
建議買入價７元。目標７﹒８元，止蝕位６﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有
上述股票）
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