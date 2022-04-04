《金石為開－黃威》３月非農強勁，美聯儲或加速收縮貨幣

《金石為開》上周俄烏談判出現了一些進展，但雙方在關鍵問題上仍有分歧。美國大幅釋放

原油儲備，油價進一步回落。不過美國通脹數據依然高企，非農報告整體符合強勁增長的預期，

市場強化了對美聯儲加速收緊貨幣政策的預期，２年期和１０年期美債息率倒掛。上周金價快速

下挫後跌幅收窄，全周累計下跌１﹒７％。



美國勞工部數據顯示，３月非農就業人口增４３﹒１萬人，略遜於預期的４９﹒０萬。不過

４３﹒１萬人的月度增長仍屬強勁，而且期內失業率降至３﹒６％，平均時薪同比上漲５﹒６％

，分別勝過預期的３﹒７％及５﹒５％。此外，美國３月ＣＰＩ同比增長６﹒４％，核心ＰＣＥ

物價指數同比增長５﹒４％。儘管核心ＰＣＥ物價指數的增長略低於預期的５﹒５％，但並無太

大影響。整體來看，３月非農和通脹數據都令美聯儲有充足的理由加快收緊貨幣政策。目前市場

預期５月有７成概率加息５０個基點，若以每次加息２５個基點來計，全年加息次數在９次以上

。



對黃金而言，美聯儲收緊貨幣和高通脹兩項因素仍交替影響金價走勢。由於５月除加息之外

，美聯儲還有很大機會開始縮表，因此上周黃金呈現回落態勢。另一方面，俄烏談判略有進展，

烏方表示與俄羅斯已接近達成協議，但是雙方在克里米亞這個大問題上仍存在分歧。常態化的邊

打邊談對於黃金的避險支持正在減弱。



技術面看，短線多頭正顯現出疲態，日線保歷加通道中軌已經掉頭回落，ＭＡＣＤ下跌動能

柱維持，ＲＳＩ在５０附近徘徊，局勢開始略為轉淡。下方支撐為１８９０－１９００一帶，上

方阻力則為１９４８美元，正在下移之中。本周重要數據不多，重點關注美聯儲３月會議紀要及

官員講話，同時繼續留意俄烏談判進展。《六福金融分析師 黃威》



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