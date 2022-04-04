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04/04/2022 09:00

《ＥＴＦ透視－張子銘》元宇宙的興起

　　《ＥＴＦ透視》所謂元宇宙（Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ），是界定物理世界和數碼世界之間的邊
界逐步消失的地方，在一個完全身臨其境的環境中，用戶可以在其中實時進行各種社交和娛樂活
動，甚至工作和交易。它是流動互聯網發展的新階段，將和流動互聯網一樣為經濟和社會活動帶
來顛覆性的變革。
　　不少世界頂尖的科技企業都開始這一全新的領域發展，令元宇宙概念獲得前所未有的關注。
Ｆａｃｅｂｏｏｋ的創始人馬克．朱克伯格去年底將他的社交網絡公司改名為Ｍｅｔａ（元），
而微軟則在今年初以６８７億美元收購遊戲開發商動視暴雪，稱該交易將「為元宇宙提供基礎」

　　元宇宙開始加速進入我們的生活，一方面受惠於各種核心科技、硬件不斷發展，更多更先進
的虛擬實境和增強實境頭戴式裝備進入市場，使身臨其境的體驗成為可能。預計到２０３０年，
它們在各行業的普及有可能為全球經濟增加１﹒５萬億美元。
　　另一方面，已經持續了兩年多的新冠疫情加速了線下向網上的轉型，人們越來越習慣在網上
購物、工作、召開遠程會議，企業也相應地加快了數碼化轉型。
　　畢馬威面向全球大企業ＣＥＯ的調查顯示，８０％的受訪者表示疫情加快了企業的數碼化轉
型，其中３０％表示當前進度已遠超之前預期。
　　此外，彭博估計到了２０２４年，元宇宙市場的規模可能達至８０００億美元。而高盛亦預
計，長遠而言機會變得更龐大，市場價值將達８萬億美元。
　　總括而言，我們認為隨著各種穿戴設備和半導體芯片技術的突飛猛進，元宇宙將廣泛地滲透
到我們的日常生活中，帶來廣闊的投資市場和豐富的機會。
《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師　張子銘》

資料來源：
紐約時報，２０２２年１月。
經濟學人，２０２０年１０月３日。
畢馬威，２０２０年。
彭博，２０２１年１２月１日。
高盛，２０２１年１２月１０日。

＊所有投資均涉及風險。預測、過去的信息和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或
投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適
合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策
略如有更改，恕不另行通知。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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