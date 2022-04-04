《ＥＴＦ透視－張子銘》元宇宙的興起

《ＥＴＦ透視》所謂元宇宙（Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ），是界定物理世界和數碼世界之間的邊

界逐步消失的地方，在一個完全身臨其境的環境中，用戶可以在其中實時進行各種社交和娛樂活

動，甚至工作和交易。它是流動互聯網發展的新階段，將和流動互聯網一樣為經濟和社會活動帶

來顛覆性的變革。

不少世界頂尖的科技企業都開始這一全新的領域發展，令元宇宙概念獲得前所未有的關注。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ的創始人馬克．朱克伯格去年底將他的社交網絡公司改名為Ｍｅｔａ（元），

而微軟則在今年初以６８７億美元收購遊戲開發商動視暴雪，稱該交易將「為元宇宙提供基礎」

。

元宇宙開始加速進入我們的生活，一方面受惠於各種核心科技、硬件不斷發展，更多更先進

的虛擬實境和增強實境頭戴式裝備進入市場，使身臨其境的體驗成為可能。預計到２０３０年，

它們在各行業的普及有可能為全球經濟增加１﹒５萬億美元。

另一方面，已經持續了兩年多的新冠疫情加速了線下向網上的轉型，人們越來越習慣在網上

購物、工作、召開遠程會議，企業也相應地加快了數碼化轉型。

畢馬威面向全球大企業ＣＥＯ的調查顯示，８０％的受訪者表示疫情加快了企業的數碼化轉

型，其中３０％表示當前進度已遠超之前預期。

此外，彭博估計到了２０２４年，元宇宙市場的規模可能達至８０００億美元。而高盛亦預

計，長遠而言機會變得更龐大，市場價值將達８萬億美元。

總括而言，我們認為隨著各種穿戴設備和半導體芯片技術的突飛猛進，元宇宙將廣泛地滲透

到我們的日常生活中，帶來廣闊的投資市場和豐富的機會。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》



資料來源：

紐約時報，２０２２年１月。

經濟學人，２０２０年１０月３日。

畢馬威，２０２０年。

彭博，２０２１年１２月１日。

高盛，２０２１年１２月１０日。



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