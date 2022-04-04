《缸邊隨筆－石鏡泉》會不會打第三次世界大戰

《缸邊隨筆》王亭之在２０１８年有文談：會不會打第三次世界大戰？甚麼叫智者？就是要

預見問題。王亭之在２０１８年已考慮這問題，王亭之係乜人，自己百度一下。版位有限，未能

盡錄。



王亭之近日閉關一個月，在關課之餘，思考會不會打第三次世界大戰這個問題，甚至在三摩

地中都去感覺這個境界，結論是：一定會打。甚麼時候打？那就沒有一定的答案，要看共業了，

若然世界的共業不變，恐怕在玄空九運，即是西元２０２４年之後，隨時都會打。



誰會打贏？那就要看中國人的共業、美國人的共業，屆時會變成怎麼樣。中國比較危險，因

為明暗漢奸甚多，美國則似乎沒有甚麼美奸，所以，中國是否能控制漢奸便是一個重要的問題，

控制不住，一定打輸。



第二次世界大戰後的美國，實在沒有侵略全世界的意圖，他的假想敵只是蘇聯。這其實也是

意識形態的問題，共產主義是對資本主義的嚴重威脅。中華人民共和國成立之後，共產主義的勢

力膨脹，由是美國只能對蘇聯冷戰，扶植台灣的國民黨，再加上英國人控制的香港、葡萄牙控制

的澳門。所謂冷戰，其實即是不戰而屈人之兵，美國做得很成功，收買傳媒，弄到蘇聯人認同資

本主義的自由、人權、民主，美國站在這三個制高點上，在蘇聯培植了很大的蘇奸勢力，於是一

舉而令蘇聯解體，蘇共滅亡。



那時候如果美國立即對中國施加壓力，發動今日的貿易戰、經濟戰、金融戰，以及「自由航

行」等軍事壓力，再著力培養漢奸，收買傳媒來影響年輕人，中國一定有如慢火煎魚而死，幸虧

那時美國還瞧不起中國，只想極力推廣美元霸權，而且美國人漸漸走上講求消費享受的路，還將

注意力集中於控制中東，扶植出一個以色列出來，洋洋得意，所以中國才得以在危機中喘息，甚

至在韜光養晦中逐漸強大。這個過程足足２６、２７年。



王亭之無論在三摩地中的境界，抑或是出定之後的沉思，都覺得中國會打贏。貿易戰的傷害

，美國大於中國，至少中國可以扶植國內消費市場；在金融戰上，美元的公信力逐漸下降，人民

幣慢慢上升，這便是決定勝負的趨勢；在地緣政治上，東南海周邊國家無法不趨附中國。時間拖

得愈久，中國的勝算愈大……目前中俄兩國交好，美國不敢隨意發動戰爭，所以才會先打貿易戰

、金融戰。在共業上，便要看歐盟的態度了。共業好的話，中俄會扶植歐元、歐盟會扶植人民幣

，甚至中國還可以給歐元一些甜頭，歐元是大哥，人民幣只是小弟，這樣一來，雖然漢奸會罵中

國賣國，但這樣一來美元必然慢慢崩潰。美元面臨崩潰之前會有第三次世界大戰，但美國會很孤

立，大概只有英國和澳洲會徹底追隨他。



王亭之現在擔心的是共業不好，扮愛國的漢奸，現在是拼命挑撥中俄關係，說俄羅斯佔領了

多少中國領土、說俄羅斯人其實如何憎恨中國、說俄羅斯對中國其實有甚深陰謀，他們的言論表

面上不會有重大的影響，可是潛移默化，年輕人便種下了討厭俄羅斯的根。更不好的共業，那便

是受漢奸言論影響下，認為中國已經走向獨裁的路，於是中國在貿易戰等戰域中便失去了國內的

融和力，這樣，在內外交逼下，中國受到很大的損傷。由是便發動了美國的不良共業，美國人在

經濟、金融上克制了中國，於是愈加橫霸，終於弄出一場美俄大戰，發展為第三次世界大戰。



綜合來說，如何肅奸是中俄兩國的要務，趁現在貿易戰、金融戰初起（筆者註：英法官唔撈

、中概股、華為、中興都是金融戰想搞死香港），中俄兩國將漢俄兩奸肅整，不管輿論如何說摧

毁人權、如何扼殺自由民主，那麼才能維護國家利益。這情形俄國比中國要好得多，因為俄奸在

傳媒中似乎沒有甚麼實力，俄人亦很少會翻牆來看俄奸言論。唉！這就是中國的大問題。



俄烏開打，王亭之於２０２２年２月２７日又有文《普京已被逼上絕路》：



……總結來說就是：１、俄羅斯要向全世界訴苦，說明事情的前因後果，俄羅斯已忍辱多年

，甚至北約東擴五次，俄羅斯都忍受；美國制裁俄羅斯一百次，俄羅斯又忍受，現在居然要拉烏

克蘭入北約了，所以俄羅斯不能不考慮到國家安全的問題。這件事情其實很容易解決，只要北約

表示不會擴軍至烏克蘭，或者那位喜劇演員表示不加入北約，事情就可以圓滿解決。然而不然，

美國還要制裁，甚至宣布可能加強制裁，所以事情才會發展到目前的情況。



２、俄羅斯派維和步隊入烏東兩個共和國，本來沒有甚麼大不了，只是要烏克蘭的軍隊不要

向這兩個共和國開火，更加不可將炮彈打入俄國領土。喜劇演員如果提出跟俄羅斯和談，事情就

一了百了。可是美國還要跟他的盟友再嚴厲制裁俄羅斯，因此俄羅斯才會開打。這時喜劇演員要

求跟俄羅斯談判，然而卻又缺席。這次缺席，喜劇演員得了兩天時間來布置防衛基輔，還向市民

派了１﹒７萬枝槍，又鼓勵市民製造汽油彈，因此事情便非擴大不可。



拜登真的不識趣，不知道知可而止，還連續宣布，凍結俄羅斯的１萬億元，還要將他踢出美

元結算系統，那就真的有點撩交打的意思了。筆者前一篇文章已建議俄羅斯宣布，會用大殺傷性

武器來結束戰爭，已經有警告美國的意思。為甚麼要警告？就因為怕拜登要凍結俄羅斯資產，要

踢俄羅斯出結算系統，誰知拜登在目前還不算十分嚴重的情況下，就出手了，完全不考慮可以和

談，這就難怪俄羅斯宣布要準備核彈……



事情發生到這樣的情形，唯一能出來調解的便只有中國，美國跟北約亦必需要讓步。那時才

讓步，不如現在就讓步……



筆者忽然有一個靈感，如果由聯合國出面，或者由中國出面，舉行一次美、俄、德、法、中

五國的會談，應該可以將核戰危機解脫。



中國可以怎化解這些劫？王亭之話《中國可以恃法而行》：



……美國和加拿大都表示要留意中國，因為中國可能成為世界的隱憂，這便等於是向中國提

出警告，如果中國支持俄羅斯追究美國，西方便極有可能又對中國發動制裁，南海台海更加成為

美國向中國施壓的地域。所以目前我們要注意的，並不只是俄烏戰爭，還需要考慮到西方諸國對

美國的支持，以至跟美國聯手制裁中國，以及如何應對必然會愈來愈緊張的南海台海局勢……



……中國要如何應付目前的情形呢？首先要通盤考慮。世界的強國只有三種立場，一是恃勢

、二是恃謀、三是恃法。美國分明是恃勢的國家，中國恃的是法，堅持尊重領土主權，維護世界

和平，發展一帶一路以利益世界，都是中國的法，也就是建立國策的原則。中美兩國比較，便是

王道與霸道的分別（西方說是獨裁與民主的分別），現在的問題便是，中國的王道，是否可以令

恃謀而生存的歐盟各國，不跟隨美國來制裁中國。美國若受到孤立，就不敢對中國下手太狠。



目前歐盟兩個大國，都跟中國交通，所以才有中、法、德三國會議，這便是中國最好的時機

，如果法德兩國都不向中國出手，那麼，即使加拿大、日本、澳洲向中國出手，便只能是口水戰

而已。中國堅持要調查美國的生化實驗室，美國便只能拖，也就是打輿論戰，他頂多是在台海南

海加強活動對中國施壓。倘如加上在釣魚島問題上挑撥日本對抗中國，甚至由日本惹事而引起衝

突，那時中國就很難辦了，因為很容易給美國找到制裁中國的藉口。所以，中國目前真的要嚴重

警告日本，不要冒滅國的危險來挑戰中國……不過依筆者的預測，中國的國運是不斷受到強大的

壓力，但中國都能化解，而且由此得到聲譽，所以中國即使堅持要調查美國的生化實驗室，美國

任何制裁與挑戰，結果都會失敗。這就是國運了。中國恃的是法，凡事依法而行，那就沒有錯了

。中國可以再發聲明，一寸領土都不能失，不會因害怕戰爭、害怕制裁，便將領土送給外國，所

以希望各國都要尊重中國這個立場，不要因小小一塊領土，便弄到發生核子大戰（發聲明時，要

先安撫越南及印度），這便是恃法而行了。對這樣的聲明，美國亦只能打口水戰，因為他絕不能

說中國要喪失領土。



恃法而行要剛柔並重，發聲明是剛，外交手段是柔，這樣才是正確的戰略。恃勢而行的美國

，目前戰略大錯，錯完再錯，這次嚴厲制裁俄羅斯，真的想制裁到他滅國，那便是愈走愈錯的例

子，相信美國對中國的戰略，亦必然會愈走愈錯。用恃法而行來應付，步步都走對，只是強調領

土不能喪失，那便是中國立法的底線，這樣做，世界上很多國家都會同情中國，這便化解了美國

的恃勢。這便如段譽的六脈神劍，平時發不出，待對方強勢之時才突然發力，所以恃勢的慕容公

子才會失敗。



作為一個負責任的傳媒，要不要及時指出美國、港奸、漢奸的惡行？王亭之做了，筆者跟隊

，你跟不跟，跟你的子女講明美國的奸計？這是保家衛國的基本步。



明白美國奸計，在２０２４年之前都知怎投資。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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