【特首選戰】李家超未回應選特首消息，傳梁振英任選委會總召集人

《經濟通通訊社４日專訊》第六屆行政長官選舉提名期今日展開，至本月１６日結束，而投

票日將於５月８日舉行。現任特首林鄭月娥昨日（３日）於疫情記者會表示「適時公布個人意向

」後，下午隨即傳出政務司司長李家超將會參選，全國政協副主席梁振英將擔任選委會總召集人

。李家超今早到政府總部上班時，未回應是否競逐特首。

消息指，政務司司長李家超及財政司司長陳茂波中，將有一人參選特首，而此人極可能是李

家超。除了李家超之外，可能還有另一人參選。至今一直被視為特首熱門人選的梁振英，則極可

能會出任選委會總召集人。根據完善選舉制度，選委會設有總召集人一職，由國家領導人出任，

據了解，只有政協副主席董建華和梁振英有資格出任這一職位，但由於董建華身體不佳，因此只

能由梁振英出任。



＊李家超「不爭之爭」跑出＊



知情人士指出，兩位司長中，財政司司長陳茂波較受商界接納，但經歷過２０１９年的政治

風暴，加上國際形勢複雜，以美國為首的西方陣營繼續不斷打「香港牌」，中央對香港的政治局

勢仍未完全放心，擔心一旦「黑暴」重臨，陳茂波的應對能力不及李家超。一位建制中人則指出

，李家超的另一個特點，是他沒有個人野心，但對中央而言「不爭之爭」反而會「加分」。

李家超現年６４歲。他於１９７７年加入香港警務處，任職見習督察。１９９７年晉升總警

司，２００３年晉升警務處助理處長，２００７年一月晉升警務處高級助理處長，２０１０年晉

升警務處副處長。他曾任職警隊內多個不同部門，曾智破張子強８００公斤炸藥案、紙包飲品迷

魂黨案、「魔警」徐步高案等。

２０１２年，李家超被委任為保安局副局長，２０１７年至２０２１年期間出任保安局局長

，負責統籌六個紀律部隊，期間經歷了「修例風暴」。２０２１年６月出任政務司司長。



＊政商界傳有其他人選＊



政商界仍在傳聞，會有其他政商界人士參與特首競逐，傳聞中的人選包括港交所

（００３８８）主席查史美倫、立法會建制派班長廖長江等。但有政界中人就指出，查史美倫不

是一個會「陪跑」的人，除非她又是「真命天子」，否則不會參選；至於廖長江，他一向對加入

政府欠缺興趣，據說過往的特首曾邀請他出任律政司司長，他都以家庭理由婉拒。除此之外，政

商界仍在觀望，是否有其他人選參選。（ｈｙ）



