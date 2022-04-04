【紓困措施】飲食界：社距措施未放寬，料首期消費券刺激較去年少

《經濟通通訊社４日專訊》餐飲聯業協會會長黃家和表示，首期消費劵未能配合放寬社交距

離措施，食肆仍然未能經營晚市堂食，估計業界只能受惠於１５％的消費券金額，相當於約５０

億元，較去年消費券計劃１２０億元的得益少，而目前食肆最多２人一枱，消費券計劃較難為大

型酒樓帶來額外生意，認為中小型食肆會較受惠。

他預期，政府推出第二階段消費券時，正值消費旺季，食肆將會有較大得益。（ｂｎ）



