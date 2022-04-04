  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/04/2022 09:24

【紓困措施】飲食界：社距措施未放寬，料首期消費券刺激較去年少

　　《經濟通通訊社４日專訊》餐飲聯業協會會長黃家和表示，首期消費劵未能配合放寬社交距
離措施，食肆仍然未能經營晚市堂食，估計業界只能受惠於１５％的消費券金額，相當於約５０
億元，較去年消費券計劃１２０億元的得益少，而目前食肆最多２人一枱，消費券計劃較難為大
型酒樓帶來額外生意，認為中小型食肆會較受惠。
　　他預期，政府推出第二階段消費券時，正值消費旺季，食肆將會有較大得益。（ｂｎ）
　

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情04/04/2022
【特首選戰】李家超未回應選特首消息　傳梁振英任選委會總召集人
開市Good Morning04/04/2022
溫傑對中美達成審計協議未感樂觀　恒指22000關見初步支持
財經熱話04/04/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣榮辱互見，分析師看比特幣到五萬美元
財經熱話04/04/2022
【陶觀天下】利率倒掛凸顯滯脹風險　油儲釋放難填能源缺口
中國故事01/04/2022
《神州經脈》財新製造業PMI兩年低　降息訊號亮滬指周升逾2%
財經熱話01/04/2022
【停牌潮】15隻內房未及死線前放榜要停牌 資金鬥快搵逃生門
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金