【新冠肺炎】專家料全民快測或找到數萬名確診者

《經濟通通訊社４日專訊》疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和於一個電台節目表示，預

期大約有３００多萬人會響應政府呼籲，在周五至日每日做快速測試，或找到幾萬名確診者，堵

截幾百條傳播鏈。至於社交距離措施能否如期放寬，林永和認為，要視乎市民參與性、抗疫物資

派發是否到位、隔離治療等各步驟是否理想等。

本港近期單日新增確診個案降至數千宗，林永和預計，有關情況會橫行一段時間，根據上海

經驗，有９成個案屬無症狀感染，因此很難察覺本港社區尚有多少感染者。



＊贊成商討打第四針安排＊



政府將陸續向私家醫生免費提供輝瑞及默沙東的兩款新冠口服藥，林永和指，患者愈早服藥

效果愈理想，建議西醫亦可遙距診症，減低交叉感染風險，或能吸引更多私家醫生參與診治確診

患者。不過他希望當局在配套上可考慮作出安排，例如醫管局可提供中醫遙距診症及送藥服務，

如果私家醫生亦有此安排，相信很醫生樂意幫助診症。

另外，他贊成商討接種第四針新冠疫苗安排，因為由去年１１月開始推動打第三針，至今已

近半年，一些高危群組的抗體可能開始下降，應掌握第五波疫情開始減退的黃金時間，盡量做好

疫苗接種及提升接種率。



＊林哲玄：快測陰性亦應上報＊



立法會醫療衞生界立法會議員林哲玄擔心，市民做完快測後不上報，令整個行動白費力氣。

他理解市民可能因不願被隔離，而拒絕呈報自己感染，但病毒所引起重症率，較流感高很多倍，

隔離仍然是最有效方法，居家隔離亦有機會傳染同住家人，希望市民對入住隔離設施不要有太負

面想法。

他又提醒，市民檢測陽性上報後，會取得隔離令，對日後接種或向僱主申請假期時，會較容

易。他又認為，即使快速檢測陰性亦應上報，以便當局掌握準確的確診比率。（ｃｗ）

