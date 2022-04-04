【特首選戰】據報林鄭晤行會成員，透露不爭取連任特首

《經濟通通訊社４日專訊》政界盛傳，政務司司長李家超將辭職參選特首。據《香港０１》

引述消息報道，特首林鄭月娥今早與行政會議非官守成員會面時，宣布不會參選下任特首，稱自

己早已向北京表達有關意向。林鄭將在１１時抗疫記者會上交代。

據報，林鄭與行政會議成員會面約一小時，有成員對林鄭決定表示理解。至於傳聞將會參選

特首的李家超，則未有在會面中出現。（ｃｌ）

