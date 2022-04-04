【特首選戰】李慧琼讚林鄭勤力但應對疫情有缺失，黃國健稱有建樹

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥宣布不競逐連任，民建聯主席李慧琼接受《有

線新聞》訪問時，讚揚林鄭凡事親力親為，但在應對第五波疫情初期有缺失，而工聯會榮譽會長

黃國健則對林鄭不連任感到可惜。

李慧琼表示，理解林鄭在任期間，過去數年世界格局非常複雜多變，特別是地緣政治變化、大國

博奕，香港不幸被捲入漩渦中，加上面對世紀疫情，認為林鄭是一位非常勤力的行政長官，但第

五波疫情，對香港而言是重創，遺憾的是第五波疫情未能及早做好準備工作。



＊林健鋒：關鍵時刻都能頂住壓力＊



工聯會榮譽會長黃國健稱讚，林鄭是個工作能力較強的政務官，在政治方面的意識不是她的

強項，但是在面臨社會的動亂方面，認為她的立場算是站得穩。過去數年在民生方面亦有些建樹

，雖不算做得很好，但已有些交代，例如開始做取消強積金對沖機制，也有些福利措施，例如將

免費乘車優惠降至６０歲等。

另外，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒對林鄭不尋求連任表示理解和尊重，感謝她在過

去４２年的政府服務生涯中對香港的付出及貢獻，指過去５年，不論面對黑暴事件和嚴峻的疫情

，在關鍵時刻都能頂住壓力、迎難而上，帶領香港落實國安法和完善選舉制度，如今香港社會回

復秩序，疫情轉趨緩和，值得肯定。（ｃｌ）

