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04/04/2022 14:40

【特首選戰】李慧琼讚林鄭勤力但應對疫情有缺失，黃國健稱有建樹

　　《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥宣布不競逐連任，民建聯主席李慧琼接受《有
線新聞》訪問時，讚揚林鄭凡事親力親為，但在應對第五波疫情初期有缺失，而工聯會榮譽會長
黃國健則對林鄭不連任感到可惜。
李慧琼表示，理解林鄭在任期間，過去數年世界格局非常複雜多變，特別是地緣政治變化、大國
博奕，香港不幸被捲入漩渦中，加上面對世紀疫情，認為林鄭是一位非常勤力的行政長官，但第
五波疫情，對香港而言是重創，遺憾的是第五波疫情未能及早做好準備工作。

＊林健鋒：關鍵時刻都能頂住壓力＊

　　工聯會榮譽會長黃國健稱讚，林鄭是個工作能力較強的政務官，在政治方面的意識不是她的
強項，但是在面臨社會的動亂方面，認為她的立場算是站得穩。過去數年在民生方面亦有些建樹
，雖不算做得很好，但已有些交代，例如開始做取消強積金對沖機制，也有些福利措施，例如將
免費乘車優惠降至６０歲等。
　　另外，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒對林鄭不尋求連任表示理解和尊重，感謝她在過
去４２年的政府服務生涯中對香港的付出及貢獻，指過去５年，不論面對黑暴事件和嚴峻的疫情
，在關鍵時刻都能頂住壓力、迎難而上，帶領香港落實國安法和完善選舉制度，如今香港社會回
復秩序，疫情轉趨緩和，值得肯定。（ｃｌ）

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