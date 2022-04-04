【特首選戰】羅健熙：林鄭不受各界歡迎，新屆政府須重建市民信任

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥宣布不尋求連任，民主黨主席羅健熙認為，林
鄭月娥在社會各階層、各種政治立場都不受落。
他表示，市民與政府間的基本互信和尊重，是社會所有事情發展的重要條件，新一屆政府若
無法重建與市民的信任，恐怕未來管治將仍然舉步為艱。（ｃｌ）
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