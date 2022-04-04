《日入而息》林鄭不競逐連任，ＤＳＥ如期開考設特別考場

《今天重點》
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行政長官林鄭月娥表示，不會參選５月舉行的第六屆特首選舉，６月將會正式結束４２年政府工
作生涯。對於盛傳政務司司長李家超將參選特首。林鄭拒絕評論，但透露到今日為此，並未收到
任何辭職信
教育局局長楊潤雄表示，本港新冠疫情有緩和趨勢，當局決定香港中學文憑考試（ＤＳＥ）將如
期於４月２２日開考，並會為檢疫及確診考生，安排特別試場。
由信和置業（０００８３）、嘉華國際（００１７３）及中國海外（００６８８）合作發展的港
鐵錦上路站第一期發展項目第１Ａ期，今日正式命名為「柏瓏Ｉ」，主打一、兩房戶
財庫局局長許正宇表示，財務匯報局計劃今年１０月１日實施新會計專業規管制度，並易名「會
計及財務匯報局（會財局，ＡＦＲＣ）」，從會計師公會轉移會計專業規管職能作獨立規管。
政府亦建議修改會計師公會理事會選舉，料可以更有效適應在新會計專業規管制度下的專業功能
，目標今年落實修訂
土地註冊處公布，３月送交該處註冊的所有種類樓宇買賣合約共３８２８份，按月下跌４﹒３％
，按年亦下跌５７﹒８％，涉及樓宇買賣合約總值３４８億元，按月跌３﹒４％，按年亦跌５５
﹒４％。其中，涉及住宅樓宇買賣合約總值２６９億元，按月下跌８﹒６％，按年亦下跌６１﹒
２％
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《即日市況》
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恒指高收４６２點報２２５０２，科指升２４５點報４７６９
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《美元匯價》
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就業強勁支持美元，歐元只宜小注博反彈
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《公司資訊》
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融太集團（０１１７２）執董李青因工作安排變動辭呈
利華控股（０１３４６）料上半年業績強勁增長，目標每３年營業額及盈利翻一翻
港鐵（０００６６）錦上路站第一期項目正式命名為「柏瓏Ｉ」
外電表示中石化中石油擬以大幅度折扣價格向俄羅斯購買ＬＮＧ
當代置業（０１１０７）首季合約銷售按年跌８３％至１５﹒７億元人民幣
金地商置（００５３５）３月合約銷售總額按年跌３７％至約４５億元人民幣
光榮控股（０９９９８）獲授４７９０萬坡元建築合約
恒指表示若雷蛇（０１３３７）退市，將從恒生綜合指數及恒生外國公司綜合指數剔除
裕承科金（００２７９）夥拍燕道數科，擬第三季前在大灣區建保險科技創新中心
金陽新能源（０１１２１）附屬就鈣鈦礦或異質結硅疊層太陽能電池簽諒解備忘錄
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《國企紅籌》
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中國船舶租賃（０３８７７）滕飛、丁唯淞獲委任為副總經理
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《神州民企》
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花樣年（０１７７７）２１００萬坡元悉售星洲住宅項目權益
祥生控股（０２５９９）明年到期票據未付息，持有人加速通知要求即時還本
歌禮製藥（０１６７２）利托那韋片完成浙江省首單銷售
景瑞控股（０１８６２）首三個月累計合約銷售額跌７３％
碧桂園（０２００７）３月合同銷售按年跌４３％至３０１﹒１億元人民幣
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《中國要聞》
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明星基金經理馮明遠關注國內首家液冷充電槍企業
招商證券遭深圳證監局責令整改，上月交易系統曾宕機
３０城上月住宅成交同比減半，百強房企銷售同被腰斬
衢州成首個放鬆「兩限」城市，今年已有６０餘城鬆綁
國家電網董事長辛保安與中海油董事長汪東進會談
中信銀行廣州分行原行長謝宏儒被雙開並移送檢察機關
原銀監會高層姜麗明被查，曾任恒大副總裁
美方工作小組上周六抵華，參與東航空難調查
據報華為支付已上線數月，支持綁定１６０餘家銀行
華為擬向股東分紅６１４億人幣，孟晚舟任輪值董事長
特斯拉首季交付量創新高，但受中國停工影響產量略減
據報富商鄭介甫涉協助中國間諜，去年被澳洲驅逐出境
四川綿陽對多孩家庭新購房補貼，單戶封頂２萬元人民幣
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《其他消息》
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劉兆佳稱林鄭急流勇退屬明智之舉，料下任特首強勢
李家超未回應選特首消息，傳梁振英任選委會總召集人
李慧琼讚林鄭勤力但應對疫情有缺失，黃國健稱有建樹
林鄭宣布不競逐連任特首，６月結束政府工作生涯；任內續推架構重組，料北部都會區獲下屆支
持
劉慧卿稱很多人樂見林鄭不連任，抗疫工作兩面不討好
羅健熙稱各界不受落林鄭，新一屆政府須重建市民信任
范徐麗泰同意林鄭月娥不尋求連任，拒評特首心水人選
陳智思稱林鄭不參選適當，相信李家超有經驗及能力
財庫局表示並非輕率地將發債實體加入強積金投資豁免名單
飲食界表示社距措施未放寬，料首期消費券刺激較去年少
首階段電子消費券本周四發放，政府籲不須急於消費
許正宇稱財匯局擬１０月起履行新職能，建議修改會計師公會選舉
土地註冊處表示３月樓宇買賣合約總值按年跌５５﹒４％
樓市小陽春，十大屋苑連續３個周末錄逾２０宗成交
香港測量師學會表示擴大標準地價適用範圍有助增加房屋供應
陸金所香港推「ＥＴＦ達人巡禮」，夥四大基金公司推廣
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《俄烏開戰》
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中國稱無刻意規避對俄制裁，但中俄貿易為世界做貢獻
歐盟周三討論加大對俄制裁，包括能源禁運
波蘭願意部署美國核武，莫斯科警告會成頭號目標
美國上周從俄羅斯石油入口增４３％
聯合國指１４００多平民死於俄烏戰火
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《新冠肺炎》
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本港新增３１３８宗確診，核酸檢測陽性１５８９宗
再多９０名染疫者離世，第五波累計８０４９宗死亡
確診數字跌至４位數，歐家榮稱有回落趨勢但仍十分高
ＤＳＥ考生可申請成績評估，最高評核成績可至第５級
上港集團澄清港口延誤傳聞，稱靠泊效率大幅優於去年
優品３６０（０２３６０）向童樂居捐贈防疫用品
全國昨增本土確診１３６６宗，無症狀感染逾１﹒１萬
北京大興區新增一例確診，順義區新增１名核酸陽性
北京車展因疫情防控延期，舉辦時間另行通知
吉林長春表示將利用５日實施清零攻堅行動
專家料全民快測或找到數萬名確診者
楊潤雄稱維持ＤＳＥ本月２２日開考目標，設特別試場
浦東封城滿一周，特斯拉上海工廠據報未能復產
台灣新增１３３例本土確診，早前出現首例變異株ＸＥ
清明假首日全國電影票房不足４８００萬，按年削八成
發展局局長黃偉綸到鰂魚涌派發「防疫服務包」
確診或密切接觸者考生可於竹篙灣隔離設施應考
蘇州現Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株，當局稱將盡快阻止傳播
選舉事務處公共服務回復正常
酒吧業協會促提早於４月２１日復業，以受惠消費券
政府將發信私家醫生通知送藥安排，病人多個途徑取藥
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