《匯市縱橫－蕭啟洪》君子之戰

《匯市縱橫》在春秋時期的戰爭，基本上都可稱之為「君子之戰」。那時候的戰爭是怎麼打

的？當兩軍交戰之前，都會給對方先下戰書，明確的告訴敵方一聲，我要來揍你了，你做好迎戰

的準備吧！兩邊互下戰書之後，兩國會約定好一個地方，你出兵，我也出兵。雙方在開戰之前，

都在兩國交界處先排兵布陣，然後再拼個你死我活！有的國家排兵布陣可能會快一些，有些國家

可能會慢一點，但快的一方絕不會趁機先動手，而是要等到對面的敵人把陣型都擺好了，然後雙

方再同時推進開戰，互相廝殺一番。在這一時期，打仗模式非常講求君子風範，對於敵國百姓，

不殺黃口（兒童），不抓二毛（老人）；對於負傷的敵軍也不會趕盡殺絕，要放其生路，講究「

禮儀第一，勝負第二」。甚麼叫做君子之戰，這就叫做「君子之戰」。



現代的戰爭較古代戰爭複雜得多，除了拼人多、拼火力、拼經濟，還需要按著「五常」的戰

爭基本的打法，即仁、義、禮、智、信的五種最基本的品格和德行。可以說，今天的戰爭比古代

的戰爭要「文明」許多，人是在不斷進步的，戰爭自然也不例外，只准許「打人不打臉」的模式

。隨著各國的武器裝備發展日新月異，只需輕輕按一下按鈕便可殺敵一萬，甚至摧毀一整隊軍隊

了。因此，今天的戰略模式或行軍打仗都要比古代時「文明」得多。如今俄烏戰爭，又豈可跟二

戰相比呢？當年歐洲納粹德國可以公然打著種族旗號任意進行種族滅絕，不論是軍隊、老百姓及

小孩都可以直接轟炸。由此可見，俄羅斯要顧及戰後，對於烏軍和平民不可能進行無差別攻擊，

從開戰就只能派地面部隊硬碰，恰恰這個軟肋還被烏克蘭抓住了，人家把軍隊撤出軍事設施，直

接拉進城市，有老百姓當肉盾，戰事又豈能不拖嗎？再加上現今科技，只要雙方間諜衛星一開，

就能把敵對的行軍布防一覽無遺，全程有如擁有上帝的視角。



烏俄戰爭拉鋸近一個月，目前雙方陷入膠著局面。面對俄軍的全面進擊，基輔的頑強抵抗，

導致俄方可能要被逼採取某種策略，刻意的長期圍而不打，逐漸陷入了極為焦灼的消耗戰。雖然

說俄羅斯無論是在人力還是在物力上都具備優勢，陷入長期消耗戰只會對烏克蘭不利，但事實上

對俄羅斯要付上的代價也不輕；加上以北約為首等國則對俄實行多項包括針對其５間金融機構及

禁ＳＷＩＦＴ等經濟制裁，使當地本來就拮据的財政狀況雪上加霜。正所謂「鷸蚌相爭，漁人得

利」，誰是漁人顯而易見，一場俄烏戰爭，犧牲了烏克蘭；毀滅了俄羅斯；牽連了中國；更拖累

了歐盟，而受到影響最小的當然是美國，只需略施計謀，使出一招「拋磚引玉，借刀殺人」，便

可輕易獲得「隔岸觀火，混水摸魚」之利。對於手握解決俄烏衝突鑰匙的美國來說，其言行均沒

有任何結束戰爭的實際舉動，反而還在激化矛盾、強化對抗，為俄烏談判製造更大障礙。很顯然

，這又是一場典型的「代理人戰爭」。



在這個世界上，戰爭與和平永遠都是糾纏不清。坦白說，筆者沒有這種大智慧能辨清戰爭的

對與錯，但會明白到發動戰爭的一方總會有著千萬般的理由。人類自從有歷史以來，無論是東方

或西方，大大小小的戰爭從未停歇，但因戰爭而導致的人命傷亡、財產損失、建設摧毀、經濟困

頓、文化破壞等等實在是慘不忍睹的景象，都是每個人厭惡而不樂見的。雖然俄烏戰火迄今倘未

停止，但筆者估計這場仗已經到了停戰的臨界點，再勉強繼續打至分出勝負的意義不大了，是時

候雙方領袖通過外交談判結束這場「沒必要開打」的戰爭。畢竟，俄、烏雙方在這場傳統戰爭中

都損失慘重，除了看到烏克蘭多處滿目瘡痍，生靈塗炭；而且還對全球環境的影響將超過我們自

第二次世界大戰以來所看到的任何影響。



戰場之外，雖說這場仗打的是烏克蘭，制裁的是俄羅斯，但破壞的卻是全球秩序。讓人感到

悲哀的是，所謂「全球化」就這樣成為了武器。全球經歷了數十年的全球化後，讓世界成了一個

地球村，可是今天也因全球化，見證了「美元武器化」與「大宗商品武器化」的正面衝突。如今

一場戰爭，西方對俄羅斯的全面制裁，成為了一場大規模去全球化的壓力測試。而俄羅斯近日更

威脅以盧布支付天然氣，否則將切斷供應也觸動了歐洲多國的神經，並認為此舉形同「敲炸」。

縱使「全球化」對全球經濟已響起了警號，但若要「去全球化」亦不是容易事，目前市場尚不清

楚會採取何種形式，但肯定對目前產業及供應鏈發展及布局將會作出翻天覆地的轉變。這種改變

已對世界造成巨大的衝擊，更可能是加劇了環球通脹上升的根源。一旦「去全球化」趨勢不斷加

速，亦可能會令政治╱地緣政治不確定性持續，繼而形成另一個更大的矛盾呢！而美國真的沒影

響嗎？非也，美元作為世界儲備貨幣的地位將面對挑戰，情況尤如上世紀中葉，英鎊失去儲備貨

幣地位前一般。隨著美國對外貿易額佔全球比重日益下降，美國能否繼續保住美元儲備貨幣地位

，將視乎美國政府能否控制債務增長，以及是否真心欲償還其債務了。



其實，即使你出帥有名，但往往先發動戰爭者，多有道德上的禁忌。而戰爭的本質是暴力，

暴力的驅動，則是人類的自私與執著。而發動戰爭的根源亦是來自人類之間的矛盾。當矛盾到了

不可調和的程度就得用戰爭來解決。無論社會怎麼發展，文明怎麼進步，戰爭都是不可避免。之

所以沒有產生戰爭，那就是矛盾還在可控範圍。老實說，如果大家都能只「講口不動手」來解決

矛盾，就不用短兵相接，你話這個世界有多美好呢！而筆者沒有改變世界的能力，但願世界和平

！



＊本周策略＊



歐元：前周建議候高於１﹒１０８０沽出歐元兌美元已於現價１﹒１０３０平倉，獲利５０

點子。

日圓：上周建議候低於１２２﹒００買入美元兌日圓已成交，目標１２４﹒５０，止蝕

１２０﹒５０。

離岸人民幣：本周建議候高於６﹒４０００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒３２００，止

蝕６﹒４５００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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