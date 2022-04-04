《股壇解碼－戴名》美經濟明降實升，中芯國際（９８１）技術落後

《股壇解碼》美國的非農就業數據和ＡＤＰ非農就業數據都遠差於預期，加上消費者信心指

數表現亦不及預期，但２月ＰＣＥ物價指數雖低於預期仍表現強勁，按年升５﹒４％創４０年最

大升幅，從經濟面分析美國的通脹將持續強勁，加息步伐亦會加快，俄烏局勢短期內未能解決，

油價上升帶來的通脹會令聯儲局更加堅定地大幅加息來為經濟降溫，聯儲局極有可能在未來兩次

議息後總共加息１厘至１﹒２５厘，屆時全球資金將流入美元出現套息活動，間接令包括美股在

內的美元資產受追捧，而美國貿易代表戴琪表明美國的貿易政策將重點在重建國內製造業，這無

疑增加對美國未來的經濟支持。



＊復甦在望＊



英國作為最早放開社交距離管制的國家，英國去年（２０２１年）的ＧＤＰ估計將超過７％

，而官方數據更顯示２０２１年底英國的經濟水平與ＣＯＶＩＤ－１９疫情前（２０１９年第四

季）的數據相若。泰國單日確診新高仍無阻放寬入境限制，此外韓國、日本、新加坡和歐美陸續

放開檢疫措施帶動經濟增長，參考英國的案例相信有關國家將在下半年錄得經濟復甦，投資者現

階段可以多留意放開檢疫的國家。



＊動力驟失＊



據媒體報道中國２月份手機出貨量大跌３０％，另外自年初至今Ａｎｄｒｏｉｄ手機訂單急

跌兩成，加上芯片供應受制裁，市場普遍預期未來數月手機訂單數將陸續減少，超過３年沒有換

手機的年輕人以００後佔大多數，原因是這個消費群體的消費力主要來自家庭，在經濟不景氣的

情況下，父母為小孩的消費也捉襟見肘，剛公布的官方和財新ＰＭＩ雙雙跌穿５０，經濟環境不

容樂觀，下半年經濟再沒明顯改善的話，相信消費市場更加不樂觀，同時上海和吉林疫情越演越

烈，今年ＧＤＰ能否保４已經成為艱巨任務。



＊追漲殺跌＊



前周介乎２１２００點至２１２７８點的牛證最多新增倉位一如所料在上周初便被回收，之

後上試高位２２４００點附近再回調，升勢成交量不配合有夾倉之嫌，牛熊證街貨比例從牛證佔

優扭轉為４２：５８，按理應該又是升市殺熊的市況，但上周中２４０００點認購期權出現建倉

跡象，投資者小心會益街坊先殺牛證再升市殺熊證，如果沒有估計錯誤的話，淡友會借１８家內

地房企推遲發布年報為籍口，當中有７家更宣布自動停牌，加上之前已經停牌的中國恒大

（０３３３３）和新力控股（０２１０３）在內已達９家之多，投資者可趁低吸納博反彈，維持

恒指短線反彈位在２３７６９點，支持位上移至２１３８４點的預測。



＊股票簡評＊



中芯國際（００９８１）主要從事生產、銷售晶圓、提供晶圓測試服務、製造半導體掩膜，

集團亦是集成電路晶圓代工企業，也是中國規模最大，配套服務最完善的跨國經營專業晶圓代工

企業，主要為客戶提供０﹒３５微米至１４納米多種技術節點，不同工藝平台的集成電路晶圓代

工和配套服務。本欄在去年底時曾經預測合理買入價在１６元附近，由於股價近日已到預定買入

價位，加上剛公報業績數據出人意表地純利大賺１７億，按年增１３７％的同時營收也創新高，

引來市場充滿憧憬，但投資者要留意的是中芯國際來自９０ＮＭ及以下的晶圓代工業務佔

６２﹒５％，其中２８ＮＭ的收入貢獻大幅提高到１８﹒６％，表面上看集團的加工業務慢慢從

９０ＮＭ轉移到２８ＮＭ，有留意芯片行業的投資者應該知道台積電和三星這些晶片巨頭已經在

３ＮＭ的產品上開發和量產，中芯國際的２８ＮＭ技術相對來說已不只是幾代的距離，在技術缺

乏突破口，國內手機出貨量大跌和經濟面臨長期走軟的三大打擊下，現價仍然處於過高的位置，

下調合理買入價在１２元附近。

《資深市場人士 戴名》



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