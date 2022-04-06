《油金掠影》制俄聲大惟油價收低，美聯儲放鷹金價微跌

《經濟通通訊社６日專訊》俄羅斯屠殺烏克蘭平民照片曝光，法國財長勒梅爾周二（５日）

指，歐盟全體二十七國有「完全決心」實施對俄制裁，目標可能包括石油和煤炭。天然氣期貨急

升超過５％，但市場質疑歐洲通過制裁俄羅斯能源的可行性，油價收低。紐約期油跌１﹒３％或

１﹒３２美元，收報每桶１０１﹒９６美元。布蘭特期油跌０﹒８％或０﹒８９美元，收報每桶

１０６﹒６４美元。

然而，有數據顯示已有歐洲買家自行抵制俄羅斯能源，俄羅斯出口原油商品烏拉爾原油運往

西北歐的報價，較現貨布蘭特期油每桶便宜３４﹒８美元。



＊布雷納德預告縮表將快過上次＊



美國聯儲局副主席人選布雷納德周二指，最快於是５月開始縮減資產負債表，而且速度會很

快，刺激美債孳息率及美元上升，金價受壓。但市場早已預期局方即將啟動縮表，而且押注高通

脹與俄烏局勢，金價跌幅受限。紐約期金收低約０﹒３％或６﹒５０美元，報每盎司

１９２７﹒５０美元。

其餘貴金屬方面；白銀跌０﹒２％，收報每盎司２４﹒５３美元；鉑金挫１﹒８％，收報每

盎司９７３﹒１０美元。；鈀金同挫１﹒８％，收報每盎司２２３５﹒３０美元。（ｈｃ）

