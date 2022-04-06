《匯市走勢》美國聯儲局可能最快下月縮表，美元觸及近２年高點

《經濟通通訊社６日專訊》美國聯儲局可能最快下月開始縮表，且歐美對俄羅斯實施新制裁

令市場避險情緒上升，周二紐約尾盤美匯指數升０﹒４９％，報９９﹒４８，盤中更觸及

９９﹒５２６，是２０２０年５月下旬以來最高。

聯儲局將於下月３至４日舉行議息會，理事布蘭納德周二表示，最快可能在該次會議上決定

縮表，且速度要比上次快得多。三藩市聯儲銀行行長戴利亦支持５月縮表。此外，德銀預測大幅

加息和縮表將令美國經濟在明年陷入衰退。分析指，美元走勢受到布蘭納德言論推動，且聯儲局

對加息０﹒５厘持開放態度。

由於法國即將於１０日大選，對歐盟影響未知，且俄烏和談前景暗淡，歐元表現疲弱，兌美

元貶０﹒６２％，至１﹒０９０５，為上月１４日以來最低。英鎊兌美元報１﹒３０７１。美元

兌日圓維持在１２３﹒５８左右。

澳洲央行周二將利率維持在歷史低點不變，但預告可能在６月開始加息，在收緊貨幣政策的

前景推動下，澳幣兌美元升０﹒４９％至０﹒７５７９。紐元兌美元貶０﹒０７％，至

０﹒６９４２。美元兌加元報１﹒２４８４。美元兌瑞郎報０﹒９２９８。（ｊｆ）

