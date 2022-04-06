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06/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指波浪理論分析結果利好後市

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和向淡。本周一（４日）恒生指數曾高見２２５２４，超越了上月２３日高位２２４２４，
代表短線好友佔了上風。（ｂ）浪若以「不規則平勢形」運行，量度升幅目標會是２２７１２和
２２８９０。理論上，指數會於這兩個關口的其中一個附近掉頭回跌，展開（ｂ）－ｃ浪下跌過
程，跌幅會是（ｂ）－ａ浪的１﹒６１８倍左右。而隨後上演的，會是（ｃ）浪上升，升幅將與
（ａ）浪相若。
　　若樂觀一點看，上月２８日低位２１２０３已經是（ｂ）浪底，（ｃ）浪將可被細分為低一
級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪；上月３０日高位２２３９２有可能是（ｃ）－ｉ浪的
終點，而本月１日低位２１５５８則會是（ｃ）－ｉｉ浪底。（ｃ）－ｉｉｉ浪的升幅可以是
（ｃ）－ｉ浪的１倍或１﹒６１８倍，視乎投資氣候變化而定。理論上，指數多不會跌回
２２３９２之下，（ｃ）浪屬於「斜線三角形」例外。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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