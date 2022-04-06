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即市新聞

06/04/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》阿爺鬆綁利內房

　　《缸邊隨筆》４月４日大市成交：１０２８﹒０８億元；期指成交：９０４６５張。
　　
　　４月１日大市成交：９４５﹒９９億元；期指成交：１０１，３１２張。
　
　　昨日清明，無市，故今日談多些後市看法，大市雖已反彈多日，今日北水重來，會做好定做
淡？待看。
　
　　期指周線圖上，２２６２２仍是上破不易，今日或明天應要上破，之後要拾級而上，過三關
２３１７４、２５６２４、２７００３，尤其是２７００３是２５０周平均線所在，一日不破仍
是淡勢。幾時可破？以前筆者估過是新曆５月５日立夏之時，是也不是，待看。
　
　　期指月線圖上仍未甩難，仍未破之前底位２２７６９，未上破此位，而又下穿２０９６５以
至２０６１９時，拜拜。
　
　　昨日問題，加息應利銀行股，不利地產股，不要讀錯通書，以前加息是因經濟好而加，今時
加息是有衰退背景下而加，仲講加息利銀行股？
　
　　阿爺對內房鬆綁，內地有減息傾向，唔好再講美國加息不利地產股啦，美國加息關內房乜事

　
　　前日汽車板塊升幅中中地，但流入資金是較４月１日倍增，留意下汽車板塊啦！
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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