《缸邊隨筆－石鏡泉》阿爺鬆綁利內房

《缸邊隨筆》４月４日大市成交：１０２８﹒０８億元；期指成交：９０４６５張。



４月１日大市成交：９４５﹒９９億元；期指成交：１０１，３１２張。



昨日清明，無市，故今日談多些後市看法，大市雖已反彈多日，今日北水重來，會做好定做

淡？待看。



期指周線圖上，２２６２２仍是上破不易，今日或明天應要上破，之後要拾級而上，過三關

２３１７４、２５６２４、２７００３，尤其是２７００３是２５０周平均線所在，一日不破仍

是淡勢。幾時可破？以前筆者估過是新曆５月５日立夏之時，是也不是，待看。



期指月線圖上仍未甩難，仍未破之前底位２２７６９，未上破此位，而又下穿２０９６５以

至２０６１９時，拜拜。



昨日問題，加息應利銀行股，不利地產股，不要讀錯通書，以前加息是因經濟好而加，今時

加息是有衰退背景下而加，仲講加息利銀行股？



阿爺對內房鬆綁，內地有減息傾向，唔好再講美國加息不利地產股啦，美國加息關內房乜事

？



前日汽車板塊升幅中中地，但流入資金是較４月１日倍增，留意下汽車板塊啦！

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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