《專家之言－李偉傑》港股受多個因素左右，２２４００點見阻力

《專家之言》近日因為假期因素，北水暫停開放，雖然成交量續縮減，但股市調整壓力反而

見逐步消化。在周一（４日）根據《北京經濟通通訊社》引述，中國證監會公布擬修訂境內企業

赴境外上市相關保密和檔案管理規定，明確企業信息安全責任，減少不必要涉密敏感信息進入工

作底稿，同時結合跨境審計監管合作的國際慣例，刪除原有「現場檢查應以我國監管機構為主進

行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，釋出中美審計監管合作的積極訊號，當然最終

視乎美國證券交易協會（ＳＥＣ）表態，但現時距離２０２４年退市時間仍有足夠空間作雙方談

判，寄望最終能達致共識，避免二百多間中概股需要強迫於美國退市，但當然預計整個過程漫長

而複雜，難以短時間內達成共識，不過至少暫時可為中概股帶來鬆一口氣機會。



＊俄烏和談未達共識，內地釋積極訊號中概股沽壓稍減＊



回看港股近日依然在２２４００點見初步阻力，業績公布高峰期已過，現時左右港股去向焦

點相信繼續維持在俄羅斯與烏克蘭局勢發展、中概股、港元弱勢和內地股市走向。而俄羅斯與烏

克蘭局勢雖然寄望能迅速和談，但經過首五輪會談後，仍未得出共識，不過現時狀況對金融市場

影響干預度將逐步消退，除非北約成員國出兵或再次牽連核武，屆時股票市場將因不確定性而帶

來動盪。另外中概股問題見內地正積極化解雙方分歧，雖然預計過程漫長，但釋出合作積極訊號

的話對中概股短暫沽壓將可稍為退減。此外，內地股市方面則需要看兩方面，首先內地近期疫情

確診數字正持續上升，加上以經濟核心地區上海本土確診個案令市場關注，短期內能否迅速控制

疫情亦成為關注重點。同時金融市場估計內地有機會在經濟壓力下，有望繼續放鬆貨幣政策，市

場預料４月內地有機會推行減息或者降準措施。短線預料港股維持在２１０００點至２２４００

點水平波動，但若果內地本周三（６日）復市後能帶來更好反彈力量，港股短期較高目標可放於

１００天移動平均線２３４００點水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者

及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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