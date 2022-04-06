《盤後部署》恒指雖受制２２５００關，下周公布ＭＬＦ料有利大市

《經濟通通訊社６日專訊》烏克蘭布查有平民被屠殺事件震驚西方國家，加大歐盟制裁俄羅

斯能源的計劃。此外，美國聯儲局副主席人選布蘭納德預告縮表速度會加快，刺激資金轉移至美

元，隔晚美股受挫，納指跌３２８點或２﹒２６％，中概股捱沽。港股上個交易日成功突破

２２５００點收市，但今日科技股跟隨美股下跌，拖累恒指低開２８２點。

據《彭博》報道，中石化（００３８６（及中石油（００８５７）等中國石油國企，正與進

口商討論以大折扣價格，向俄羅斯購買液態天然氣（ＬＮＧ）現貨。另外，中石化向卡塔爾能源

公司購買的首輪滿載２０﹒５萬方液態天然氣已運抵青島；盤中油股持續見支持，中海油

（００８８３）更一度升超過６％。

碧桂園（０２００７）公布３月銷售額跌近四成三，今早低開逾２％，多隻內房股一同向淡

。但隨後有買盤流入支撐股價，全線內房拗腰向上，午段升幅進一步擴大，中海外

（００６８８）一度升超過８％，為最佳藍籌。

恒指盤中曾逐步收窄跌幅，惟下午三時半後，重磅阿里（０９９８８）、美團

（０３６９０）再度捱沽，恒指跌幅再次擴大至逾４００點，最終收報２２０８０，跌４２１點

或跌１﹒８７％，主板成交１３４２﹒２２億元。國企指數報７６０８，跌１６２點或跌

２﹒０９％。科技指數報４５８７，跌１８２點或跌３﹒８２％。

Ａ股亦偏軟，上證綜合指數幾近持平，收報３２８３，成交４３３５﹒５６億元人民幣。深

證成份指數收報１２１７２，跌５５點或跌０﹒４５％，成交５３２５﹒０２億元人民幣。

恒指２２５００目前成為「鐵頂」，周一（４日）以２２５０２全日最高收市後，今日即回

吐超過４００點，幾乎打回原形。大市未能突破２２５００即見沽壓。《經濟通ＨＶ２報價系統

》顯示，大市淨流入金額由上日的９６﹒２２億元，縮減至今日的３４﹒６４億元，大戶主動買

沽比率亦降至５０比５０。

現時未有好消息可令大市借勢向上突破，料本周至下周維持在２０天線至２２５００水平上

落。下周內地將會公布４月ＭＬＦ，市場憧憬中央進一步放寬樓市限制，若然再次調低ＭＬＦ，

將有利內房並沖喜大市，宜待國企內房股回落後吼入。（ｈｃ）

