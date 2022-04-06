【俄烏開戰】拜登指普京是戰犯，澤連斯基要求撤銷俄安理會地位

《經濟通通訊社６日專訊》「布查大屠殺」令烏克蘭局勢急轉直下，美國總統拜登周一直指

俄羅斯總統普京是「戰犯」。聯合國安理會周二召開緊急會議討論事件，烏國總統澤連斯基發表

視像講話，要求撤銷俄羅斯的安理會常任理事國地位。

烏克蘭政府日前發放視像和照片，指基輔外圍的布查鎮發現近３００具被俄軍殺害屍體，並

發現一處亂葬崗。拜登於美國時間周一在白宮表示，布查發生的事情證明普京是「戰犯」。他矢

言美國將搜集更多情報，以便展開戰爭罪行審判，並繼續向烏國提供武器。

雖然澤連斯基指事件為「種族滅絕」，但拜登及白宮國家安全顧問蘇利文均否認，強調俄軍

犯下的是「戰爭罪行」，並沒有對烏克蘭人實施滅絕政策。美國駐聯合國大使托馬斯－格林菲爾

德則要求暫停俄羅斯的聯合國人權理事會（ＵＮＨＲＣ）成員資格。

澤連斯基周一到布查巡視，表示很可能不會與普京會晤，但會在不喪失領土前提下繼續談判

。澤連斯基在安理會發表視像講話，是俄羅斯入侵以來首次。他形容俄軍恐怖如伊斯蘭國，要求

聯合國追究莫斯科。他呼籲安理會將俄羅斯除名，否則便應自我解散。

歐盟執委會主席馮德萊恩將於本周訪問基輔，與澤連斯基會晤。北約成員國外長亦將於日內

在布魯塞爾開會，討論援助烏克蘭。（ｊｆ）

