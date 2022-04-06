  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2022 09:06

【俄烏開戰】拜登指普京是戰犯，澤連斯基要求撤銷俄安理會地位

　　《經濟通通訊社６日專訊》「布查大屠殺」令烏克蘭局勢急轉直下，美國總統拜登周一直指
俄羅斯總統普京是「戰犯」。聯合國安理會周二召開緊急會議討論事件，烏國總統澤連斯基發表
視像講話，要求撤銷俄羅斯的安理會常任理事國地位。
　　烏克蘭政府日前發放視像和照片，指基輔外圍的布查鎮發現近３００具被俄軍殺害屍體，並
發現一處亂葬崗。拜登於美國時間周一在白宮表示，布查發生的事情證明普京是「戰犯」。他矢
言美國將搜集更多情報，以便展開戰爭罪行審判，並繼續向烏國提供武器。
　　雖然澤連斯基指事件為「種族滅絕」，但拜登及白宮國家安全顧問蘇利文均否認，強調俄軍
犯下的是「戰爭罪行」，並沒有對烏克蘭人實施滅絕政策。美國駐聯合國大使托馬斯－格林菲爾
德則要求暫停俄羅斯的聯合國人權理事會（ＵＮＨＲＣ）成員資格。
　　澤連斯基周一到布查巡視，表示很可能不會與普京會晤，但會在不喪失領土前提下繼續談判
。澤連斯基在安理會發表視像講話，是俄羅斯入侵以來首次。他形容俄軍恐怖如伊斯蘭國，要求
聯合國追究莫斯科。他呼籲安理會將俄羅斯除名，否則便應自我解散。
　　歐盟執委會主席馮德萊恩將於本周訪問基輔，與澤連斯基會晤。北約成員國外長亦將於日內
在布魯塞爾開會，討論援助烏克蘭。（ｊｆ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告06/04/2022
【大行炒D乜】券行齊降重汽(03808)目標匯證最熊　高盛看升理想(02015)160元
財經熱話06/04/2022
【虛幣世界】聯儲放鷹嚇怕投資者，美股虛幣應聲齊跌
財經熱話05/04/2022
【騰訊阿里ADR再升】黃瑋傑拆解買入中概股先決條件！（有片）
財經熱話04/04/2022
多家藥企就新冠疫苗口服藥報喜　醫藥股全線熱炒
專訪04/04/2022
【專訪】陶冬：產業鏈斷裂危機重現，市場對此關注卻不夠（有片）
專訪04/04/2022
【即市專訪】溫鋼城：中概股前景仍未明 短線部署甚麼板塊勝算高？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金