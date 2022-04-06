【俄烏開戰】推特收緊管制俄媒，不再推薦俄官方帳號

《經濟通通訊社６日專訊》社交平台推特周二推出新措施，將不再向用戶推薦俄羅斯政府帳

號，以減少俄官媒的影響。推特與Ｍｅｔａ早前已封鎖了「今日俄羅斯」與「衛星通訊社」兩個

俄羅斯官方媒體的帳號。作為報復，俄羅斯限制了推特的使用，並封鎖了Ｍｅｔａ旗下的

Ｆａｃｅｂｏｏｋ和Ｉｎｓｔａｇｒａｍ。（ｊｆ）

