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06/04/2022 13:40

【國際要聞】法國總統選舉首輪投票下周日舉行，馬克龍被對手追貼

　　《經濟通通訊社６日專訊》法國將於下周日（１０日）舉行總統選舉首輪投票。在選前一周
公布的最新民調顯示選情激烈，角逐連任的總統馬克龍雖然仍然領先，但被極右翼對手瑪琳勒龐
追近。馬克龍在首輪投票及本月２４日的次輪投票預計得票率為２６﹒５％和５１﹒５％，瑪琳
勒龐則分別得票２３％及４８﹒５％。（ｊｆ）

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