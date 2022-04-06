【國際要聞】法國總統選舉首輪投票下周日舉行，馬克龍被對手追貼

《經濟通通訊社６日專訊》法國將於下周日（１０日）舉行總統選舉首輪投票。在選前一周

公布的最新民調顯示選情激烈，角逐連任的總統馬克龍雖然仍然領先，但被極右翼對手瑪琳勒龐

追近。馬克龍在首輪投票及本月２４日的次輪投票預計得票率為２６﹒５％和５１﹒５％，瑪琳

勒龐則分別得票２３％及４８﹒５％。（ｊｆ）

