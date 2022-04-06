《台股攻略－黃振宇》台股連假後下挫，金融股逆市上揚

《台股攻略》美聯儲副主席布雷納德昨日（５日）表示將採取積極策略以對抗通脹，預期在

５月加息０﹒５厘及縮表，消息令美股下挫，台股連假後首個交易日同步下跌，一度跌超過

２４０點，失守１７４００點關口，惟金融股逆市上揚，大市跌幅收窄，加權指數最終收

１７５２３點，跌１０３點，成交金額為２６１８﹒７億元（新台幣．下同），三大法人合計淨

賣出２６７﹒０８億元。

電子權值股受壓，台積電收５７８元，跌１﹒９％；聯電收５１﹒１元，跌３﹒４％；聯發

科收８８２元，跌２％，失守９００元關口；台達電、大立光、欣興、聯詠、矽力－ＫＹ均跌

１﹒９％至５﹒３％。不過，鴻海３月總收入達５０７３﹒９５億元，按年增１５％，股價微升

０﹒５％；友達同步逆市上升２％。受惠加息預期升溫，金融股持續造好，第一金升４﹒４％，

合庫金、遠東銀、臺企銀、華南金及玉山金均升超過３％，金控雙雄的國泰金及富邦金分別升

０﹒８％及０﹒５％。金融類股指數今日（６日）一舉升破１９００點關口，續創２５年新高。

航運股方面，貨櫃三雄的長榮、萬海及陽明均跌超過２％；航空雙雄的長榮航升３﹒６％，華航

升１﹒８％。台灣疫情連環爆發，帶動檢測試劑廠需求升溫，其中亞諾法股價直奔漲停，收

５２﹒９元創新高；泰博亦升超過８％，瑞基升６﹒４％，寶齡富錦升４﹒９％，ＡＢＣ－ＫＹ

升５﹒１％。其他防疫概念股的毛寶、康那香及恆大均升１﹒１％至２﹒５％。貨運承攬業的中

菲行公布３月合併總收入達４２﹒３億元，按年增８２％，創同期新高。

俄烏談判未見實質進展，而台灣疫情升溫，當地企業亦將實行在家工作，預料大市仍然波動

，現時需留意疫情消息。另外，美聯儲加息在即，建議投資者可關注受惠加息效應的金融股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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