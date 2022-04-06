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06/04/2022 18:19

《台股攻略－黃振宇》台股連假後下挫，金融股逆市上揚

　　《台股攻略》美聯儲副主席布雷納德昨日（５日）表示將採取積極策略以對抗通脹，預期在
５月加息０﹒５厘及縮表，消息令美股下挫，台股連假後首個交易日同步下跌，一度跌超過
２４０點，失守１７４００點關口，惟金融股逆市上揚，大市跌幅收窄，加權指數最終收
１７５２３點，跌１０３點，成交金額為２６１８﹒７億元（新台幣．下同），三大法人合計淨
賣出２６７﹒０８億元。
　　電子權值股受壓，台積電收５７８元，跌１﹒９％；聯電收５１﹒１元，跌３﹒４％；聯發
科收８８２元，跌２％，失守９００元關口；台達電、大立光、欣興、聯詠、矽力－ＫＹ均跌
１﹒９％至５﹒３％。不過，鴻海３月總收入達５０７３﹒９５億元，按年增１５％，股價微升
０﹒５％；友達同步逆市上升２％。受惠加息預期升溫，金融股持續造好，第一金升４﹒４％，
合庫金、遠東銀、臺企銀、華南金及玉山金均升超過３％，金控雙雄的國泰金及富邦金分別升
０﹒８％及０﹒５％。金融類股指數今日（６日）一舉升破１９００點關口，續創２５年新高。
航運股方面，貨櫃三雄的長榮、萬海及陽明均跌超過２％；航空雙雄的長榮航升３﹒６％，華航
升１﹒８％。台灣疫情連環爆發，帶動檢測試劑廠需求升溫，其中亞諾法股價直奔漲停，收
５２﹒９元創新高；泰博亦升超過８％，瑞基升６﹒４％，寶齡富錦升４﹒９％，ＡＢＣ－ＫＹ
升５﹒１％。其他防疫概念股的毛寶、康那香及恆大均升１﹒１％至２﹒５％。貨運承攬業的中
菲行公布３月合併總收入達４２﹒３億元，按年增８２％，創同期新高。
　　俄烏談判未見實質進展，而台灣疫情升溫，當地企業亦將實行在家工作，預料大市仍然波動
，現時需留意疫情消息。另外，美聯儲加息在即，建議投資者可關注受惠加息效應的金融股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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