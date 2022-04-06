《窩輪豪情－梁業豪》內地銀行指數上企０﹒６１８倍反彈水平

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、地產

建築業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、建設銀行（００９３９）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選創科實業（００６６９）、百威亞太（０１８７６）與恒生銀行（０００１１）。

明顯地，近日港股的買盤集中於內地銀行股。恒生中國內地銀行指數從上月１５日低位

２６６５起步，至今已見升抵３０７３，成功上企自２月１１日高位３１６６起跌幅的

０﹒６１８倍反彈水平２９７５。另一方面，恒指期貨小時圖保歷加通道頂部阻力很大，好友被

迫退守保歷加通道中軸附近。幸而價位現已升回通道中軸之上，ＳＡＲ和ＭＡＣＤ亦未轉淡，即

市形勢暫算偏好。本欄認為，港股於收市前必須顯著回升，否則，市況將變得好淡難分。於現階

段，大家宜多作觀望。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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