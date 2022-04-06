【虛幣世界】聯儲放鷹嚇怕投資者，美股虛幣應聲齊跌

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股及加密貨幣市場仍然波動，其中美國央行行長布雷納德
發表鷹派言論，加上俄烏戰事陰霾依然持續，令投資者選擇先行沽貨為主，比特幣目前跌穿
４５０００美元關口，而以太幣亦失守３４００美元位置；市場資金轉追捧ＤＯＧＥ和ＣＥＬＯ
，前者一度上漲超過 １７％，後者一度上漲約 ９％。
另外，ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ （ＭＳＴＲ） 表示，它已額外收購了４１００個比
特幣，價值約１﹒９億美元。儘管如此，這些事件並沒有對比特幣產生太大影響，其中比特幣儲
蓄平台 Ｓｗａｎ Ｂｉｔｃｏｉｎ的首席執行官Ｃｏｒｙ Ｋｌｉｐｐｓｔｅｎ認為，由於比
特幣市場已經足夠龐大，這些消息以經營想不了市場升跌。
據經濟通據數顯示，比特幣現報４４９８５﹒６９（美元．下同），跌１﹒１３％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３３１７﹒９１元，跌２﹒６２％；艾達幣報１﹒１５１元，跌
１﹒６２％；瑞波幣報０﹒８００３元，跌１﹒９７％。（ｕｌ）
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