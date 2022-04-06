【虛幣世界】聯儲放鷹嚇怕投資者，美股虛幣應聲齊跌

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股及加密貨幣市場仍然波動，其中美國央行行長布雷納德

發表鷹派言論，加上俄烏戰事陰霾依然持續，令投資者選擇先行沽貨為主，比特幣目前跌穿

４５０００美元關口，而以太幣亦失守３４００美元位置；市場資金轉追捧ＤＯＧＥ和ＣＥＬＯ

，前者一度上漲超過 １７％，後者一度上漲約 ９％。

另外，ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ （ＭＳＴＲ） 表示，它已額外收購了４１００個比

特幣，價值約１﹒９億美元。儘管如此，這些事件並沒有對比特幣產生太大影響，其中比特幣儲

蓄平台 Ｓｗａｎ Ｂｉｔｃｏｉｎ的首席執行官Ｃｏｒｙ Ｋｌｉｐｐｓｔｅｎ認為，由於比

特幣市場已經足夠龐大，這些消息以經營想不了市場升跌。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４４９８５﹒６９（美元．下同），跌１﹒１３％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３３１７﹒９１元，跌２﹒６２％；艾達幣報１﹒１５１元，跌

１﹒６２％；瑞波幣報０﹒８００３元，跌１﹒９７％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

