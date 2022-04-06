《談國論企－黎偉成》特首須具國際政經視野和處理能力

《談國論企》中華人民共和國香港特別行政區行政長官選舉，將會在２０２２年５月２７日

舉行，我對新一任特首的期望是：必須有高度的國際政經視野和處理能力，確保香港的國際大都

會的良佳地位的同時，更重要的是嚴防美歐等政客政棍以不同方式通過香港進行間直接的擾亂、

破壞。特首還需要緊隨國家以「動態清零」政策「外防輸入」和「內防擴散」防疫控疫，建立「

港康碼」與內地通關，和更好發揮「國內國外雙循環」作用。



＊須防控美國亂港反中劣行和擴港國際優勢＊



現任特首林鄭月娥於４月４日在記者會上宣布將不參加第六屆行政長官選舉時，表示家庭是

最優先考慮而其家人認為她已「夠鐘返屋企」，該可視為「托詞」，實際誰都知道在林鄭５年的

任期內，確確實實碰到十分密集的嚴重挑戰和壓力，亦確確實實是誰都不易對問題拿捏得準、應

付得來、解決得好，出現各種各樣的大大小小誤失，是無可避免之事，由是新一任的行政長官當

然是愛國愛港有能力之士，我還有好幾個重點冀求：

特別重要的，為（一）要有高度的國際政治經濟視野，和分析力、判斷力、處理能力，理由

為以美、英為主的國際政客、政棍、政治勢力，利用「一國兩制」中的「港人治港」制度下的空

隙，在香港特區組織、製造和推動由「反修例」而引發的黑暴、「港獨」惡行，亂港以反中，使

香港陷於極之惡劣險境，終於由全國人大常委會制定和通過《港區國安法》，再成立中央人民政

府駐香港特別行政區維護國家安全公署，和香港警務處成立國安部門，對黑暴、「港獨」分子採

取法律行動，始使暴亂得以平息。由是香港特首今後很有需要（Ｉ）提升國際視野，強化監控國

際、境外勢力今後在港的各種各樣明的、暗的政治破壞，採取即時的反制行動。

尤其是以拜登為主的美帝國霸權主義者，無時無刻都想著要打壓「不同意識形態」者，其中

對象當然是對中國，不僅繼續直接對華採取各種各樣的圍堵和攬炒行徑，更會在涉台的主權問題

和涉港的內政問題，進行挑釁，故香港特首的其中重要任務，就是要進一步造好「亂港反中」的

防控工作，狠狠打擊國際和境外在港的反華力量。

同樣重要的，是（ＩＩ）特首要有國際經貿金融的認知和決策力，及時統籌與特區財金官員

制定組織應對最新變化政策和措施，亦須適時適度擴大香港在國際經濟金融的活動能力，更積極

配合和支持國家的改革開革政策及其所需。



＊要建港康碼追蹤疫情始可與內地通關＊



另一個重大任務，是（二）現時仍然要努力進行的防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的工作。

惡疫肆虐美歐和亞洲等地逾兩年，變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ不僅在世界各地不斷擴散，更在香港

爆發第五波的疫情使逾百萬港人確診、八千多人離世，甚至有「內銷」深圳、上海之嫌，是為新

任特首短中期任務重中之重，所要做的重點工作有（１）最首要的是要建立實名和具追蹤功能的

「港康碼」，與內地的「健康碼」、澳門的「澳康碼」可以互聯互通，才能夠達致要與內地及澳

門通關的最基本要求，否則每一次的全港自願快測甚至強制性的檢測，都是「做完就算」，沒有

延續性，絕對不可取。

和（２）必須要堅持「動態清零」，就必須要進行全港短暫性的封區以便作強制性檢測，把

確診者、隱性病患者等找出來，進行治療，才能夠使香港的疫情暫時控制到，結合「港康碼」，

便可以作出延續性的追蹤防控疫性，而不是見步行步，甚至如一些人仍然暗地裡推出的「躺平」

惡思劣行。

（３）更需要有基本的認知，環球現時採用的是不成熟的第一期臨床實驗所得的疫苗和「口

服藥（疫苗）」，抗疫能力和時間十分有限，只能稱之為「試針」，因打了一針相隔三兩個月又

要再打一針，到如今的一年之內「最好」要打第四針，還是不保證有若干免疫功能，僅是在染診

後減低重症和死亡威脅，與「病毒共存」？肯定是不負責任的！我看要疫苗和藥物作傳統第三期

臨床實驗成功，得到正面和良性的效應，才能夠與流感之類的疫症「與病毒共存」，否則就死得

人多！

只有延續性的防控惡疫取得預期成效，香港的經濟社會才可以逐步回復正常。

還有（三）新的特首必須有其強大竹旳管治能力，更必須聆聽、廣納、善用各方民意，及時

和迅速進行詳細的分析、研究、判斷，捨短取長，甚至在政策有誤失時馬上察覺，和虛心糾正，

千萬不要官僚，否則害了社會和害了自己。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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