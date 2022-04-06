恒指低開２８２點，科技股受壓，京東挫５％，阿里、美團跌逾４％

《經濟通通訊社６日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌５﹒０３％，報２３４﹒２元，

該股成交約６６４８股，涉資１６４萬元；阿里（０９９８８）跌４﹒０５％，報１０９﹒１元

；美團（０３６９０）跌４﹒１９％，報１６０元；騰訊（００７００）跌１﹒７９％，報

３８３元。

俄烏和平前景暗淡，美歐即將對俄羅斯實施新一輪制裁，且美國聯儲局可能最快下月開始縮

表，華爾街周二陷入動盪。其中，納指跌３２８﹒３９點，或２﹒２６％，收１４２０４﹒１７

點。

部分美股科技中概股捱沽，萬國數據（ＧＤＳ）、嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）挫逾６％；阿里巴

巴（ＢＡＢＡ）亦挫逾５％；京東（ＪＤ）、攜程（ＴＣＯＭ）跌逾３％；微博（ＷＢ）、網易

（ＮＴＥＳ）就跌逾１％。另外，「蔚小理」之中，小鵬（ＸＰＥＶ）跌勢較急，跌逾６％；蔚

來（ＮＩＯ）跌逾５％；理想（ＬＩ）跌逾３％。

另外，ＡＤＲ港股比例指數報２２２２９，跌２７２點或１﹒２３％。ＡＴＭ股ＡＤＲ全數

下跌，阿里巴巴ＡＤＲ較港股跌４﹒４％，折合１０８﹒６９港元；美團ＡＤＲ較港股跌

３﹒４１％，折合１６１﹒３港元；騰訊ＡＤＲ較港股跌２﹒３４％，折合３８０﹒８８港元。

現時，恒生指數報２２２２０，跌２８２點或跌１﹒２５％，主板成交１０﹒９８億元。國

企指數報７６３９，跌１３１點或跌１﹒７０％。恒生科技指數報４６３８，跌１３１點或跌

２﹒７７％。

即月期指新報２２２２９，跌２４５點，高水９點。即月國指期貨報７６４１，跌１１８點

，高水２點。即月科指期貨新報４６３８，跌１３７點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２３４﹒２元 跌５﹒０３％

阿里（０９９８８） １０９﹒１元 跌４﹒０５％

美團（０３６９０） １６０元 跌４﹒１９％

騰訊（００７００） ３８３元 跌１﹒７９％

快手（０１０２４） ７６元 跌４﹒４％

小米（０１８１０） １３﹒９２元 跌０﹒８５％

微盟（０２０１３） ５﹒２元 跌３﹒１７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２３２﹒８元 跌３﹒５６％

萬國數據（０９６９８） ４２﹒３５元 無升跌

百度（０９８８８） １４２﹒８元 跌１﹒９９％

微博（０９８９８） ２０６﹒８元 無升跌

網易（０９９９９） １４９﹒３元 跌４﹒４８％

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（ｅｒ）

