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即市新聞

06/04/2022 09:24

恒指低開２８２點，科技股受壓，京東挫５％，阿里、美團跌逾４％

　　《經濟通通訊社６日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌５﹒０３％，報２３４﹒２元，
該股成交約６６４８股，涉資１６４萬元；阿里（０９９８８）跌４﹒０５％，報１０９﹒１元
；美團（０３６９０）跌４﹒１９％，報１６０元；騰訊（００７００）跌１﹒７９％，報
３８３元。
　　俄烏和平前景暗淡，美歐即將對俄羅斯實施新一輪制裁，且美國聯儲局可能最快下月開始縮
表，華爾街周二陷入動盪。其中，納指跌３２８﹒３９點，或２﹒２６％，收１４２０４﹒１７
點。
　　部分美股科技中概股捱沽，萬國數據（ＧＤＳ）、嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）挫逾６％；阿里巴
巴（ＢＡＢＡ）亦挫逾５％；京東（ＪＤ）、攜程（ＴＣＯＭ）跌逾３％；微博（ＷＢ）、網易
（ＮＴＥＳ）就跌逾１％。另外，「蔚小理」之中，小鵬（ＸＰＥＶ）跌勢較急，跌逾６％；蔚
來（ＮＩＯ）跌逾５％；理想（ＬＩ）跌逾３％。
　　另外，ＡＤＲ港股比例指數報２２２２９，跌２７２點或１﹒２３％。ＡＴＭ股ＡＤＲ全數
下跌，阿里巴巴ＡＤＲ較港股跌４﹒４％，折合１０８﹒６９港元；美團ＡＤＲ較港股跌
３﹒４１％，折合１６１﹒３港元；騰訊ＡＤＲ較港股跌２﹒３４％，折合３８０﹒８８港元。
　　現時，恒生指數報２２２２０，跌２８２點或跌１﹒２５％，主板成交１０﹒９８億元。國
企指數報７６３９，跌１３１點或跌１﹒７０％。恒生科技指數報４６３８，跌１３１點或跌
２﹒７７％。
　　即月期指新報２２２２９，跌２４５點，高水９點。即月國指期貨報７６４１，跌１１８點
，高水２點。即月科指期貨新報４６３８，跌１３７點，平水。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒２元　跌５﹒０３％
　　阿里（０９９８８）　　　１０９﹒１元　跌４﹒０５％
　　美團（０３６９０）　　　　　１６０元　跌４﹒１９％
　　騰訊（００７００）　　　　　３８３元　跌１﹒７９％
　　快手（０１０２４）　　　　　　７６元　　跌４﹒４％
　　小米（０１８１０）　　　１３﹒９２元　跌０﹒８５％
　　微盟（０２０１３）　　　　　５﹒２元　跌３﹒１７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２３２﹒８元　跌３﹒５６％
　　萬國數據（０９６９８）　４２﹒３５元　　　　無升跌
　　百度（０９８８８）　　　１４２﹒８元　跌１﹒９９％
　　微博（０９８９８）　　　２０６﹒８元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　１４９﹒３元　跌４﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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