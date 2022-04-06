【新冠肺炎】衛健委：全國１２﹒４億人完成疫苗全程接種

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》在國務院聯防聯控機制記者會上，國家衛健

康委新聞發言人米鋒表示，截至本月５日，全國累計接種新冠病毒疫苗３２億８３５８﹒６萬劑

次，１２億４３２２﹒６萬人完成全程接種。

內地過去一日新增超過１４００宗確診和超過１﹒９萬宗無症狀感染，其中錄得超過２萬宗

本土感染，創疫情以來單日新高。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，上海新冠疫情發展迅速，疫

情防控處於關鍵時期。國家衛健委已從全國１５個省，調派３萬８千多名醫務人員支援上海，開

展核酸檢測和新冠患者救治工作。全國疫情方面，新增本土確診病例和無症狀感染者快速增長，

部分地區社區傳播仍未阻斷，疫情仍在高位運行，防控形勢嚴峻複雜。



＊可以實現「動態清零」的既定目標＊



國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，從多地疫情有效控制證明，從嚴從緊採

取隔離、管控、封控篩查等核心措施在應對Ｏｍｉｃｒｏｎ引發的聚集疫情方面依然是有效、科

學、必要的，可以實現「動態清零」的既定目標。

雷正龍指出，上海和吉林疫情仍處於發展狀態。上海市疫情處於高峰期，累計報告超過９萬

宗感染個案，發生較多的社區傳播並外溢到多省多市，防控形勢非常嚴峻。自上月以來，全國累

計報告１７﹒６４萬宗本土感染個案，波及２９個省份，總體呈現流行範圍廣、規模性疫情與散

發疫情交織，外溢病例及續發疫情多發等特點。吉林省累計報告感染者超過６萬宗，長春市疫情

持續進展，仍處於高位。吉林市主城區疫情波動下降。

