【新冠肺炎】上海疫情累計排查在滬密接逾１３萬人，均已落實管控

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在今日
舉行的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上表示，截至今日上午９時，本輪疫情上海全市已累
計排查到在滬密切接觸者１３﹒４７萬人，均已落實管控，其中１１﹒７９萬人核酸檢測結果為
陰性，其餘正在檢測中。已排查到在滬次密接１１﹒５萬人，均已落實管控，其中１０﹒８７萬
人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。（ｌｃ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|財經熱話06/04/2022
【中概股】溫傑ETF勝個股 醒你兩大忠告！（有片）
|開市Good Morning06/04/2022
熊麗萍：北水歸位惟港股方向未明 恒指短期支持21500
|大行報告06/04/2022
【大行炒D乜】券行齊降重汽(3808)目標匯證最熊 高盛看理想(2015)$160
|財經熱話06/04/2022
【虛幣世界】聯儲放鷹嚇怕投資者，美股虛幣應聲齊跌
|財經熱話05/04/2022
【騰訊阿里ADR再升】黃瑋傑拆解買入中概股先決條件！（有片）
|財經熱話04/04/2022
多家藥企就新冠疫苗口服藥報喜 醫藥股全線熱炒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰