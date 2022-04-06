【新冠肺炎】上海疫情累計排查在滬密接逾１３萬人，均已落實管控

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在今日

舉行的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上表示，截至今日上午９時，本輪疫情上海全市已累

計排查到在滬密切接觸者１３﹒４７萬人，均已落實管控，其中１１﹒７９萬人核酸檢測結果為

陰性，其餘正在檢測中。已排查到在滬次密接１１﹒５萬人，均已落實管控，其中１０﹒８７萬

人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。（ｌｃ）

