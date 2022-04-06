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即市新聞

06/04/2022 12:45

《午市前瞻》恒指升勢受阻，專家提醒疫苗獲准試驗不代表研發成功

　　《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收市報２２１８１，跌３２０點或１﹒４２％，主
板成交７０６﹒５６億元。恒生中國企業指數報７６５３，跌１１７點或１﹒５２％。恒生科技
指數報４６１８，跌１５１點或３﹒１７％。

＊葉尚志：中央不會加大放水力度＊

　　恒指２２５００阻力極強，本周一略為收高於位後，今日即見回吐。第一上海證券首席策略
師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，４月仍有機會挑戰２２５００以上，但要有好消息配合，亦
要看市場氣氛而定，例如中概股方面的消息。
　　市場憧憬中央將會進一步降準，葉尚志預期中央會放水刺激經濟，但不會加大力度，只會適
度寬鬆，而不會突然大水滿灌市場。

＊看好復星因無研發失敗風險＊

　　多間醫藥企業傳出旗下新冠口服藥獲內地政府批准臨床試驗，開拓藥業（０９９３９）今日
公布旗下「普克魯胺」臨床試驗數據顯示可有效降低住院或死亡率，以及可顯著持續降低新冠病
毒載量，刺激股價上午最多炒高超過兩倍。葉尚志指疫苗股為題材股，長則炒兩至三日，短則一
到兩日，因現時大市缺乏炒股題材，如開拓一樣一有好消息資金便一窩蜂湧入，獲利盤即時沽貨
下股價難以維持，故不建議追入開拓。
　　上海宣布延長封城，加上個別疫苗股公布利好消息，葉尚志指這提供良好題材作短炒，但中
長線來看，目前如康希諾（０６１８５）及石藥（０１０９３）只是獲准進行臨床試驗，實際結
果未知，故當中仍有相當大變數，有可能會試驗失敗。他補充，疫苗股當中較為看好復星
（０２１９６），因為其獲准生產默沙東已研發成功的新冠口服藥，較其他需自行研發的疫苗股
較為穩妥，因不用承擔研發失敗的風險。（ｈｃ）

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