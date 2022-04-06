【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒１億人幣，買中海油沽港交所

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開２８２點，報２２２２０點。最高跌２５７點報

２２２４４點，最低跌４８７點報２２０１５點。恒指收報２２０８０點，跌４２１點或

１﹒８７％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒１億元人民幣，增加９３７﹒９％。北水淨買入最多的

個股依次是中國海洋石油（００８８３）、中國海外發展（００６８８）、美團（０３６９０）

；淨賣出最多的依次是香港交易所（００３８８）、騰訊控股（００７００）、華潤啤酒

（００２９１）。

主板成交１３４２﹒２２億元增加３０﹒６％。其中港股通成交３９５﹒８億元，佔總成交

２９﹒５％。



＊中海油去年純利增近兩倍＊



中海油去年純利７０３﹒２億元，按年升１﹒８２倍，期內收入２４６１﹒１１億元，升

５８﹒４％，不過為免影響Ａ股發行進度，決定暫不派發末期息及特別息，惟公司維持承諾未來

三年派息率不低於４０％，還將於適當時機進行股票回購。花旗指，中海油業績超出預期，Ａ股

上市後有可能進行回購和宣布派息，任何下跌都將是一個買入機會，基本面強勁也應有助於減輕

延遲派息對股價的負面影響，維持「買入」評級，目標價由１６港元上調４﹒４％至１６﹒７港

元。

中國海洋石油升５﹒２２％報１１﹒７元，北水淨買入１２﹒１億元；中國海外發展升

５﹒８２％報２６﹒３５元，北水淨買入９﹒３億元；美團跌３﹒６５％報１６０﹒９元，北水

淨買入９億元。

香港交易所跌３﹒３４％報３５８﹒４元，北水淨賣出６﹒２億元；騰訊控股跌２﹒３１％

報３８１元，北水淨賣出２﹒９億元；華潤啤酒跌５﹒９５％報４５﹒８元，北水淨賣出２﹒５

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） １２﹒０８

中國海外發展 （００６８８） ９﹒３１

美團 （０３６９０） ９﹒０３

中國移動 （００９４１） ４﹒５９

安踏體育 （０２０２０） １﹒０１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） －６﹒２５

騰訊控股 （００７００） －２﹒９２

華潤啤酒 （００２９１） －２﹒４５

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒２２

建設銀行 （００９３９） －２﹒０４

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