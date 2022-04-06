《美元走勢－羅明立》澳洲料快加息，澳元支持位０﹒７５２０附近

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２３﹒９０ １２４﹒０５ １２３﹒５８

歐元╱美元 １﹒０８８４ １﹒０９０６ １﹒０８７４

英鎊╱美元 １﹒３０６０ １﹒３０７８ １﹒３０４５

美元╱瑞郎 ０﹒９３２６ ０﹒９３２８ ０﹒９２９５

美元╱港元 ７﹒８３８０ ７﹒８３８５ ７﹒８３３２

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《美元走勢》美國３月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ由５６﹒５升至５８﹒３，符合預期；被提名

出任聯儲局副主席布雷納德，本身貨幣政策立場屬鴿派，但近日在會議上指現時降低過高的通脹

是最為重要，而且暗示下月應開始縮表。市場認為５月加息０﹒５％的機會達７５％。俄羅斯跟

西方的關係持續緊張，歐盟正從更多方面切斷跟俄的聯繫。美匯指數升至９９﹒６０，突破近期

的高位，將挑戰１００大關。

歐元繼續受俄烏談判陷入僵局的影響而受壓，跌穿１﹒０９，進一步制裁俄羅斯對區內的經

濟會帶來衝擊，相信要逐步下試１﹒０８水平。澳洲央行昨日（５日）議息後維持利率不變，但

聲明內容就刪除了以往使用的加息問題上要「耐心等待」的字眼，市場相信央行很快會展開加息

，澳元曾經升上０﹒９６５０，現時支持位在０﹒７５２０附近。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒７５６０ ０﹒７６８０ ０﹒７５１０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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