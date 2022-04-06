【特首選戰】傳李家超是特首選舉唯一候選人，梁振英陣營支持參選

《經濟通通訊社６日專訊》中聯辦今日約見選委，傳達特首戰最新指示。消息透露，多名早
上進入中聯辦的選委收到明確訊息，李家超是今次特首選舉唯一候選人，不會有其他候選人可以
「入閘」，呼籲選委支持。消息又指，李家超今日會宣布辭職，待國務院批准及免職後，正式公
布參選。
另據本來支持全國政協副主席梁振英參選特首的選委透露，梁振英及其陣營已決定，將全力
支持李家超參選特首。（ｂｉ）
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