【特首選戰】傳李家超是特首選舉唯一候選人，梁振英陣營支持參選

《經濟通通訊社６日專訊》中聯辦今日約見選委，傳達特首戰最新指示。消息透露，多名早

上進入中聯辦的選委收到明確訊息，李家超是今次特首選舉唯一候選人，不會有其他候選人可以

「入閘」，呼籲選委支持。消息又指，李家超今日會宣布辭職，待國務院批准及免職後，正式公

布參選。

另據本來支持全國政協副主席梁振英參選特首的選委透露，梁振英及其陣營已決定，將全力

支持李家超參選特首。（ｂｉ）

