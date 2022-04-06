【特首選戰】傳李家超下午五時十五分將晤傳媒宣布參選特首

《經濟通通訊社６日專訊》據無線新聞報道，李家超將於今日下午約五時十五分會見傳媒，

宣布辭去政務司司長一職，參選行政長官。

中聯辦今日會見多名選委。消息指，會面透露李家超將是唯一獲支持的特首人選，呼籲選委

支持。而全國政協副主席梁振英將任選委會總召集人，其陣營將全力支持李家超參選。（ｂｉ）

