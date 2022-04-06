【特首選戰】李家超下午５時半見傳媒，料公布參選特首

《經濟通通訊社６日專訊》政務司司長李家超今日下午五時半將在政府總部會見傳媒，料將
交代辭職參選下屆特首詳情。
行政長官林鄭月娥較早時表示，今日收到李家超請辭，並已根據《基本法》第四十八條第五
款呈交中央人民政府。李家超即時開始休假。
中聯辦今日會晤部分選委，有選委透露，李家超為中央屬意的唯一特首選舉人選。（ｃｌ）
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