《本港經濟》香港３月ＰＭＩ跌至４２，私營經濟連續收縮三個月

《經濟通通訊社６日專訊》標普全球最新ＰＭＩ數據顯示，經季節調整後，香港採購經理指

數（ＰＭＩ）由２月的４２﹒９下降至３月的４２，處於５０持平點之下，續創２０２０年４月

以來最大跌幅，反映私營經濟連續三個月收縮，新增訂單與產量跌幅擴大，內地實施封控，供應

商表現續弱，投入成本升幅漲近十年半新高。



＊整體營商情緒維持悲觀＊



香港特區私營經濟在３月加劇萎縮。受疫情持續困擾，企業新增的訂單與產出量進一步下降

，跌幅亦較上月擴大，導致採購活動減少；但就業水平則有所回升。內地實施封控，促使供應商

再度延長投入品的交付時間，也令通脹壓力愈益加劇，為企業營運添壓。此外，整體的營商情緒

維持悲觀。

不過，企業於月內增聘了人手。業者匯報，由於２月曾緊縮人力，因此在３月追補。

整體投入成本出現２０１１年１０月以來的最大升幅，反映香港特區私營經濟３月承受的價

格壓力大增。隨著烏克蘭局勢推高原材料及運輸成本，因此整體投入成本由採購價格帶動向上。

香港特區私營企業３月的整體營商情緒維持悲觀。受訪業者繼續憂慮，第五波疫情牽動了更多不

明朗因素。



＊重新擴充人手是良好徵兆，但薪酬受壓＊



標普全球經濟研究部副總監Ｊｉｎｇｙｉ Ｐａｎ 表示，面對第五波疫情的不利影響，以

及相應的禁足措施，香港特區私營經濟３月有萎縮加劇的跡象。不但需求與產出同時急跌，就連

企業的營商情緒也維持看淡。供應鏈瓶頸因內地封控變得更脆弱，而烏克蘭局勢則加劇了價格壓

力，兩者都使企業營運百上加斤，因此預料第一季度會出現收縮，影響當季增長。重新擴充人手

固然是良好徵兆，但員工薪資目前仍受擠壓，經營信心也依然低迷。

