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06/04/2022 09:11

《本港經濟》香港３月ＰＭＩ跌至４２，私營經濟連續收縮三個月

　　《經濟通通訊社６日專訊》標普全球最新ＰＭＩ數據顯示，經季節調整後，香港採購經理指
數（ＰＭＩ）由２月的４２﹒９下降至３月的４２，處於５０持平點之下，續創２０２０年４月
以來最大跌幅，反映私營經濟連續三個月收縮，新增訂單與產量跌幅擴大，內地實施封控，供應
商表現續弱，投入成本升幅漲近十年半新高。

＊整體營商情緒維持悲觀＊

　　香港特區私營經濟在３月加劇萎縮。受疫情持續困擾，企業新增的訂單與產出量進一步下降
，跌幅亦較上月擴大，導致採購活動減少；但就業水平則有所回升。內地實施封控，促使供應商
再度延長投入品的交付時間，也令通脹壓力愈益加劇，為企業營運添壓。此外，整體的營商情緒
維持悲觀。
　　不過，企業於月內增聘了人手。業者匯報，由於２月曾緊縮人力，因此在３月追補。
　　整體投入成本出現２０１１年１０月以來的最大升幅，反映香港特區私營經濟３月承受的價
格壓力大增。隨著烏克蘭局勢推高原材料及運輸成本，因此整體投入成本由採購價格帶動向上。
香港特區私營企業３月的整體營商情緒維持悲觀。受訪業者繼續憂慮，第五波疫情牽動了更多不
明朗因素。

＊重新擴充人手是良好徵兆，但薪酬受壓＊

　　標普全球經濟研究部副總監Ｊｉｎｇｙｉ　Ｐａｎ　表示，面對第五波疫情的不利影響，以
及相應的禁足措施，香港特區私營經濟３月有萎縮加劇的跡象。不但需求與產出同時急跌，就連
企業的營商情緒也維持看淡。供應鏈瓶頸因內地封控變得更脆弱，而烏克蘭局勢則加劇了價格壓
力，兩者都使企業營運百上加斤，因此預料第一季度會出現收縮，影響當季增長。重新擴充人手
固然是良好徵兆，但員工薪資目前仍受擠壓，經營信心也依然低迷。

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