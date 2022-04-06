【夜期時段】即月期指最新報２２０７９點，跌１２點，低水２點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２０８６點，跌５點，高水５點，

最新報２２０７９點，跌１２點，低水２點，合約成交４８８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７６０５點，跌５點，低水４點，最新報７６１７點，升７

點，高水８點，合約成交１８８張。

