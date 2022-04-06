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06/04/2022 16:47

【特首選戰】張志剛支持李家超參選，狄志遠冀新特首令社會復和

　　《經濟通通訊社６日專訊》政務司司長李家超今日辭職參選特首。行政長官林鄭月娥表示，
今日收到李家超的請辭，並已呈交中央人民政府。李家超即時開始休假。
　　政協委員張志剛表示，支持李家超出任特首，他指過去特首都很盡力履行職責，但香港的問
題錯綜複雜，認為特首難有完美的人選，他寄望新特首能夠兼聽，集思廣益，集結不同力量解決
當前問題，並要有良好的判斷力。
　　對於多名選委估計今次選舉只有１人參選，張志剛指，他歡迎有競爭的選舉，但也要看實際
情況，亦毋須強行「湊夠一對」展開選舉。他又指，李家超已經是政務司司長，升任特首也是順
理成章，如果能集中力量支持有能力的人參選，也有助盡快產生新一屆政府解決問題。　

＊狄志遠冀新特首令社會復和＊

　　新思維主席、社福界選委狄志遠表示，李家超給人感覺「硬橋硬馬」，強硬實施《港區國安
法》，期望他可以清晰交代如何令社會復和，落實「雙普選」，提出突破性福利措施。
　　狄志遠表示，李家超在保安局工作時，多次與他在禁毒常務委員會接觸，認為李家超是「有
商有量」的人，也有柔性願意溝通的一面。
　　狄志遠又指，如果選舉只有１人參選，是不理想，指候選人未能比拼治港理念和藍圖，他期
望候選人不要只拉攏選委，而要面向社會，多解釋理念，並籌組兼容不同聲音的班子。（ｈｙ）

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