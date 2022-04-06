【特首選戰】李家超辭職參選特首，陳茂波：祝願一切順利

《經濟通通訊社６日專訊》政務司司長李家超已向行政長官林鄭月娥提交請辭，並公布參選

行政長官選舉。財政司司長陳茂波在社交平台表示，欣悉李家超已辭去政務司司長一職，並計劃

參加第六屆行政長官選舉，祝願對方一切順利。

陳茂波又表示，行政長官選舉提名期已展開，標誌著香港將要踏入一個新階段。（ｂｉ）

