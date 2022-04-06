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即市新聞

06/04/2022 19:05

《再戰明天》歐元區公布零售銷售，聖路易斯聯儲總裁發表講話

　　《經濟通通訊社６日專訊》歐元區公布零售銷售，及聖路易斯聯儲總裁發表講話，料為周四
（７日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，北約成員國外長開會討論烏克蘭危機應對。本港時間周四晚
８：１５ｐｍ，英倫銀行主辦「疫情時期的主權資本市場」線上會議，英倫銀行首席經濟學家皮
爾發表開幕致詞。９：００ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德在密蘇里大學舉辦的一個活
動上就美國的經濟與貨幣政策發表講話。

＊日本公布同時及領先指標，德國公布工業生產＊

　　數據方面，周四本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布２月出口，月率料維持不變；２月進口月
率料由下滑２％改善至升２％；２月貿易收支料由１２９億澳元降至１１６億澳元。本港時間
１：００ｐｍ，日本公布２月同時指標，料由９５﹒６降至９５﹒５；２月領先指標料由
１０２﹒５降至１００﹒８。本港時間２：００ｐｍ，德國公布２月工業生產，年率升幅料由
１﹒８％擴大至３﹒７％，月率升幅料由２﹒７％收窄至０﹒２％。本港時間５：００ｐｍ，歐
元區公布２月零售銷售，月率升幅料由０﹒２％擴大至０﹒５％，年率升幅料由７﹒８％收窄至
４﹒９％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１３１萬降至
１３０萬；首次申請失業救濟金人數料由２０萬降至２０萬。（ｗａ）

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