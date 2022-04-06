【特首選戰】據報梁振英將出任選舉委員會總召集人

《經濟通通訊社６日專訊》據無線新聞引述消息指，全國政協副主席梁振英會出任選舉委員

會總召集人。

根據完善選舉制度，選舉委員會設有總召集人一職，必須由擔任「國家領導職務」的選委出

任，而符合此要求的只有同是政協副主席董建華及梁振英，但因董建華健康欠佳，故消息指會由

梁振英擔任此職。總召集人會在每個選委會界別指定若干召集人，當出現法律無法解決的選舉問

題時，召開選委會會議商討。（ｓｌ）

