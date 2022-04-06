【特首選戰】據報梁振英將出任選舉委員會總召集人

《經濟通通訊社６日專訊》據無線新聞引述消息指，全國政協副主席梁振英會出任選舉委員
會總召集人。
根據完善選舉制度，選舉委員會設有總召集人一職，必須由擔任「國家領導職務」的選委出
任，而符合此要求的只有同是政協副主席董建華及梁振英，但因董建華健康欠佳，故消息指會由
梁振英擔任此職。總召集人會在每個選委會界別指定若干召集人，當出現法律無法解決的選舉問
題時，召開選委會會議商討。（ｓｌ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|財經熱話06/04/2022
【中概股】溫傑ETF勝個股 醒你兩大忠告！（有片）
|開市Good Morning06/04/2022
熊麗萍：北水歸位惟港股方向未明 恒指短期支持21500
|大行報告06/04/2022
【大行炒D乜】券行齊降重汽(3808)目標匯證最熊 高盛看理想(2015)$160
|財經熱話06/04/2022
【虛幣世界】聯儲放鷹嚇怕投資者，美股虛幣應聲齊跌
|財經熱話05/04/2022
【騰訊阿里ADR再升】黃瑋傑拆解買入中概股先決條件！（有片）
|財經熱話04/04/2022
多家藥企就新冠疫苗口服藥報喜 醫藥股全線熱炒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰