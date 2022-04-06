摩通許長泰：料聯儲局今年加息８－９次，對港股看法樂觀

《經濟通通訊社６日專訊》摩根大通亞太區首席市場策略師許長泰表示，市場對加息預期進

一步升溫，部分聯儲局官員預料利率水平或達２﹒５－３％，市場及官員均認為今次加息周期頂

峰達３％。他預期，今年聯儲局將加息８－９次，當中或直接加息０﹒５厘，最快於５月進行，

又預計２０２３年仍會有數次加息窗口。

許長泰提到，本周美債收益率曲線出現倒掛，但在聯儲局過往多次開展量化寬鬆後，央行資

金已令收益率曲線扭曲，大大削弱對經濟衰退預期的準確性，認為今次倒掛或反映市場對通脹回

落的預期。他又指，美國消費和勞動市場上升力度強勁，房地產交投熾熱，相信勞工薪金上升將

抵消原油等物價通脹的影響，認為美國經濟出現滯漲的風險不大。

對於港股方面，他自２０２２年開始就看好港股，包括監管、中概股等風格明朗化；本地經

濟有望在４月２０日後重啟，下半年的防疫和經濟政策仍將影響港股，對港股前景看法頗為樂觀

。



＊中國今年經濟增長難於實現５﹒５％，本月減息機會明顯＊



許長泰表示，中國今年經濟增長５﹒５％的目標原本已是十分高要求，疫情後要實現此目標

變得更加困難，需要中央更大力的貨幣及財政政策支持，第三、四季有高速增長才有望實現。但

他認為，中央對經濟目標的執著程度較過往有所下降，偏向重視疫情控制及高質量發展，因此對

於能否符合目標不需過於擔心。他又預料，中國經濟受疫情打擊，４月減息機會明顯，而降準更

隨時可能發生，未來人行或對銀行開展更多窗口指導，令銀行更願意借錢予中小企。

許長泰表示，維持「股優於債」，加息或不利於債券投資，根據過往經驗，加息周期初段股

市都有正面表現，只是市場波動度增加，投資者應繼續投資股市。而俄烏戰爭初期或令市場波動

較大，但當市場意識到相關的風險，關注點將回歸企業盈利能力。

他指出，亞洲企業盈利主要受出口推動，但在多國開始共存政策後，內需將成為推動亞洲經

濟增長的火車頭，反彈潛力不容忽視。美股市場方面，除了投資經濟復甦板塊外，科技股調整壓

力已開始減弱，加息或為科技、醫療板塊提供穩定條件創造回報，建議長期投資者可多作關注。

（ａｃ）

















