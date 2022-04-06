【新冠肺炎】徐樂堅：截至昨日核酸陽性７３萬宗，快測４３萬宗

《經濟通通訊社６日專訊》衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，新冠網上呈報平台由３月

７日運作至今近一個月，當中申報的快速測試及核酸比例各佔一半。截至４月５日，核酸陽性個

案共收到７３萬宗呈報，快速測試平台共收到４３萬宗呈報。

徐樂堅又引述專家指，早上做快測的結果會更準確，提醒市民若早上檢測結果呈陽性，切勿

上班。



＊視乎情況是否安排隔離＊



徐樂堅指，當局會檢視患者身體狀況是否適合家居隔離，特別是死亡、重症機會較高的高風

險人士，包括７０歲以上、５歲以下、２８周或以上孕婦、免疫力弱人士，如愛滋病患者、須洗

腎、洗肚病人等，若不能自行留意身體情況，便不適合家居隔離。

至於一般市民，則會視乎情況是否安排隔離，包括會否與其他非家庭成員共用洗手間，如居

於劏房等；家中是否有獨立房間；能否設確診者專用洗手間或用後立即進行消毒；家庭成員是否

為高風險人士，如有，則不合適家居隔離。



＊確診者可選擇入住隔離設施＊



保安局局長鄧炳強強調，隔離令是有效法律文件，若違反是違法行為。此外，消防處會向陽

性人士發出短訊，提示受感染人士。確診者即使無被安排入住隔離設施，如有需要仍可選擇進入

。

鄧炳強指，有關短訊不是隔離令，不是規定確診者必須入住，只是為他們提供多一個選擇。

（ｈｙ）

