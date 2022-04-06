【特首選戰】行政長官收到李家超請辭，李家超即時開始休假

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥表示，今日收到政務司司長李家超的請辭，並

已根據《基本法》第四十八條第五款呈交中央人民政府。李家超即時開始休假。

最新消息指，李家超將於下午５時半左右在政府總部見記者宣布有關決定，並發表簡短講話

。

中聯辦今日會晤部分選委，有選委透露，李家超為中央屬意的唯一特首選舉人選。（ｈｙ）

