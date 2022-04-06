  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2022 17:43

【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特首選舉

　　《經濟通通訊社６日專訊》政務司司長李家超今日向特首辭去職務，宣布參加下屆行政長官
選舉。現年６４歲的李家超，由警隊出身，加入問責團隊１０年間，５年連升兩級，由保安局副
局長升任至政務司長，做司長不足一年就問鼎特首。李家超被指處事作風硬朗，做問責官員時處
理過不少具爭議的議題。
　　李家超１９７７年加入警隊做見習督察，２０１０年晉升為警務處副處長，３５年警務工作
，偵破多宗矚目案件，包括紙包飲品迷魂黨案、張子強案及徐步高槍擊案等。２０１２年，李家
超獲梁振英賞識，放棄英籍，加入問責團隊，擔任保安局副局長，５年後，林鄭月娥接任特首，
李家超坐正，成為首位警隊出身的保安局局長。

＊主理《逃犯條例》掀政治風波＊

　　２０１９年，特區政府表示要處理台灣殺人案和堵塞法律漏洞，提出修訂《逃犯條例》，掀
起回歸以來最大的政治風暴，李家超是當時的主理官員，形容香港２２年都未有堵塞漏洞，「鴕
鳥２２年」。
　　政府其後宣布暫緩和撤回法案，但示威衝突未有隨之停止，大規模街頭示威幾乎每日上演，
警民衝突越演越烈，警方對示威者的處理手法，受到批評，李家超多次為警隊護航，肯定警方的
行動。中央最終出手制訂《港區國安法》，李家超被美國列入制裁名單。

＊民望跌至新低，仕途更上一層樓＊

　　經歷反修例風波，李家超民望跌至新低，但仕途就更上一層樓，５年內連升２級，上年接替
張建宗出任政務司司長。當時有人質疑他「武官」出身，無大學學歷。他回應指，自己曾參加警
隊與澳洲查理斯特大學舉辦的自學計劃，獲得學士學位，強調自己亦有實際經驗，不是紙上談兵

　　上任不久，身兼候選人資格審查委員會主席的李家超，宣布時任立法會議員鄭松泰不符合「
真誠愛國」要求，取消他的議員資格。　面對世紀疫症，他又多次率團到深圳，與內地官員及防
疫專家開對接會議，商討兩地免檢疫通關，又引用《緊急法》，豁免中央援建隔離設施及內地醫
護受本地法律規限。（ｈｙ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情06/04/2022
【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長　李家超辭職備戰特首選舉
財經熱話06/04/2022
內地多城鬆綁樓市政策　內房全線升中海外飆逾半成
中國故事06/04/2022
《神州經脈》樓市鬆綁如擊鼓傳花　財新服務業PMI直墜A股維穩
專訪06/04/2022
【即市專訪】李偉傑料中概股退市衝擊減弱　恒指有力上試23400關口（有片）
專訪06/04/2022
【專訪】陶冬：歐洲的天然氣緊缺短期無法解決（有片）
財經熱話06/04/2022
歐盟擬禁俄石油進口油價攀升　疊加大行畀讚三桶油逆市造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金