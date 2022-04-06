【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特首選舉

《經濟通通訊社６日專訊》政務司司長李家超今日向特首辭去職務，宣布參加下屆行政長官

選舉。現年６４歲的李家超，由警隊出身，加入問責團隊１０年間，５年連升兩級，由保安局副

局長升任至政務司長，做司長不足一年就問鼎特首。李家超被指處事作風硬朗，做問責官員時處

理過不少具爭議的議題。

李家超１９７７年加入警隊做見習督察，２０１０年晉升為警務處副處長，３５年警務工作

，偵破多宗矚目案件，包括紙包飲品迷魂黨案、張子強案及徐步高槍擊案等。２０１２年，李家

超獲梁振英賞識，放棄英籍，加入問責團隊，擔任保安局副局長，５年後，林鄭月娥接任特首，

李家超坐正，成為首位警隊出身的保安局局長。



＊主理《逃犯條例》掀政治風波＊



２０１９年，特區政府表示要處理台灣殺人案和堵塞法律漏洞，提出修訂《逃犯條例》，掀

起回歸以來最大的政治風暴，李家超是當時的主理官員，形容香港２２年都未有堵塞漏洞，「鴕

鳥２２年」。

政府其後宣布暫緩和撤回法案，但示威衝突未有隨之停止，大規模街頭示威幾乎每日上演，

警民衝突越演越烈，警方對示威者的處理手法，受到批評，李家超多次為警隊護航，肯定警方的

行動。中央最終出手制訂《港區國安法》，李家超被美國列入制裁名單。



＊民望跌至新低，仕途更上一層樓＊



經歷反修例風波，李家超民望跌至新低，但仕途就更上一層樓，５年內連升２級，上年接替

張建宗出任政務司司長。當時有人質疑他「武官」出身，無大學學歷。他回應指，自己曾參加警

隊與澳洲查理斯特大學舉辦的自學計劃，獲得學士學位，強調自己亦有實際經驗，不是紙上談兵

。

上任不久，身兼候選人資格審查委員會主席的李家超，宣布時任立法會議員鄭松泰不符合「

真誠愛國」要求，取消他的議員資格。 面對世紀疫症，他又多次率團到深圳，與內地官員及防

疫專家開對接會議，商討兩地免檢疫通關，又引用《緊急法》，豁免中央援建隔離設施及內地醫

護受本地法律規限。（ｈｙ）

